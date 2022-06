Napoli, ancora uno scontento per Spalletti: addio sempre più vicino?

Il Napoli di Spalletti deve fare i conti con le cessioni. Spunta fuori l’ennesimo scontento in casa azzurra, l’addio è sempre più vicino?

Mertens, Koulibaly, Fabian Ruiz, Ospina e chi più ne ha, più ne metta. Il Napoli non vive un’estate tranquilla sul fronte delle cessioni e dei rinnovi, con tanti calciatori importanti con il futuro in bilico e con lo spauracchio di un addio quasi inevitabile agli azzurri.

Una brutta gatta da pelare per Luciano Spalletti, che nelle ultime uscite mediatiche aveva chiarito la propria posizione circa la prossima stagione. In poche parole: “Questa squadra deve prendersi le responsabilità che merita la piazza”, quindi puntare a qualcosa in più del semplice piazzamento.

Farlo, però, non è semplice. Soprattutto in un’estate dove sembrano più gli addii che gli arrivi. E dove anche le seconde linee rischiano di creare più di qualche grattacapo in fase di cessione.

Napoli, occhio anche a Demme: addio sempre più vicino per il tedesco?

Tra questi non solo lo scontento Politano (che tanto ha fatto adirare il Napoli con le sue parole a ‘Sportitalia’), ma anche e soprattutto Diego Demme. Il tedesco ha cambiato da poco entourage e, come riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, si prepara a dire addio agli azzurri.

“Valencia ed Eintracht Francoforte stanno visionando il futuro di Demme – spiega il giornalista su Twitter – L’ex Lipsia può lasciare Napoli nel corso di questa sessione estiva”. Pochi caratteri, ma che raccontano anche tutta l’insoddisfazione del centrocampista italo-tedesco, finito ai margini del progetto Spalletti.

Adesso, lo stesso Demme sembrerebbe deciso a rilanciarsi altrove, in attesa di trovare una squadra e un compratore che possa soddisfare le richieste del Napoli. L’interesse della Bundesliga non manca, ma occhio anche al ‘mentore’ Gattuso che potrebbe richiamarlo verso la Liga.