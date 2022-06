Inter, affare chiuso e Marotta in attesa di un ultimo cenno: ecco quale

L’Inter è molo attiva in sede di calciomercato e si aspetta solo l’ultimo cenno per chiudere un altro affare di Marotta.

Sono giorni sicuramente molto intensi per il mercato dell’Inter. La ‘Beneamata’, infatti, è al centro di tante indiscrezioni sia in entrata che in uscita. Beppe Marotta e Piero Ausilio, prima di tutto, hanno dovuto dire addio ad Ivan Perisic (volato a Londra per giocare con il Tottenham dell’ex Antonio Conte), ma poi sono riusciti a centrare il grande colpo: il ritorno in prestito di Romelu Lukaku.

Inter e Chelsea, di fatto, hanno trovato l’accordo per la cessione temporanea del belga sulla base di 8 milioni di euro più 2 di bonus legati ai risultati che raggiungeranno i nerazzurri l’anno prossimo. Dopo Lukaku, la ‘Beneamata’ punta anche all’ingaggio di Paulo Dybala ma in questo caso c’è qualche complicazione.

I nerazzurri sono sicuramente in pole position per acquisire le prestazioni dell’argentino, tuttavia è ancora abbastanza lontana l’intesa con l’agente dell’ex giocatore della Juventus. A fronte di questi acquisti, Marotta deve anche cedere qualcuno ed una di queste potrebbe arrivare a breve.

Inter, accordo con il Monza per il prestito di Sensi: si attende l’ok del giocatore

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, l’Inter ha raggiunto l’accordo con il Monza per il prestito secco di Stefano Sensi. Per la conclusione definitiva dell’affare si attende l’ok definitivo del calciatore. Le due società, quindi, dovranno aspettare la decisione del calciatore di giocare ancora una volta in prestito, dopo quello alla Sampdoria negli ultimi sei mesi della stagione appena conclusa.

Monza ed Inter, sempre come affermato dall’emittente satellitare, non stanno parlando solo di Stefano Sensi, ma anche di Andrea Pinamonti (autore di un’ottima stagione nell’Empoli di Andreazzoli). I due club sicuramente si risentiranno nei prossimi giorni per fare il punto della situazione.