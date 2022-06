“Occhio…”: Lukaku-Inter, l’avvertimento preoccupa Inzaghi e Marotta

L’Inter sogna e lavora per il ritorno di Romelu Lukaku, ma attenzione all’avvertimento a sorpresa che preoccupa Inzaghi e Marotta.

Ormai non si parla o scrive d’altro: il ritorno all’Inter di Romelu Lukaku è il vero tema di mercato in casa nerazzurra, che resta in attesa che tutte le tessere del puzzle vadano al loro posto. Uno scenario complesso, ma che Marotta e Ausilio sperano di riuscire presto a far quadrare.

Anche perché l’arrivo (o meglio il ritorno) di Lukaku è fondamentale per pianificare ed incastonare la campagna acquisti per la prossima stagione.

Trovare la formula e l’accordo di massima col Chelsea non è facile, ma l’operazione viaggia sulle ali dell’entusiasmo e sulla volontà dello stesso attaccante di fare ritorno a Milano. Costi quel che costi (per sé stesso).

Lukaku-Inter, cosa succede? Attenzione all’avvertimento a sorpresa

Intanto, la critica sportiva italiana dibatte sul ritorno di Lukaku. “Può essere determinante per la corsa al titolo, quando sta bene è un calciatore quasi impossibile da contenere”: così Lele Adani ha commentato ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, tratteggiando l’impatto di un rientro in Italia del belga.

Un rientro che, però, non potrà essere solo rosa e fiori. E dunque, attenzione all’avvertimento dell’ex difensore nerazzurro: “Occhio alle sue condizioni atletiche, bisogna capire come sta davvero. Nell’ultima stagione ha avuto tante difficoltà, ora Lukaku deve recuperare e tornare al massimo”.

Parole che suonano come un campanello d’allarme per Marotta e Inzaghi, preparati a loro volta a qualsiasi evenienza. Nonostante le condizioni da verificare del belga, quest’ultimo resta il principale obiettivo di mercato per l’estate nerazzurra.