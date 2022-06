L’Udinese si tiene stretto Pafundi: no a tre top club

Udinese, Pafundi resta in Friuli: il club bianconero ha già rifiutato le proposte di tre top club europei, le ultime sul giovane talento.

L’Udinese della famiglia Pozzo è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il club friulano è pronto alla rivoluzione visto il cambio in panchina: con l’arrivo di mister Andrea Sottil dall’Ascoli, la squadra è decisa a migliorare il dodicesimo posto in classifica generale del campionato concluso da qualche settimana.

Prima di fiondarsi sul mercato in entrata, però, bisognerà capire chi continuerà a far parte del progetto dell’Udinese. Numerosi calciatori, infatti, sono finiti nel mirino di diversi top club sparsi in giro per l’Europa. Molina e Beto su tutti piacciono a diverse società, pronte a dare l’assalto ai due pezzi da novanta della formazione friulana.

Calcioemrcato Udinese, Pafundi non si muove: allontanati tre top club europei

Oltre ai due, protagonisti assoluti dell’Udinese nell’ultima stagione, c’è anche un giovane talento che ha attirato su di sé i riflettori di diverse società. Il sedicenne Simone Pafundi, giovanissimo trequartista dell’Udinese, è stato il primo classe 2006 a debuttare in Serie A. Un primato non casuale, visto che le sue prestazioni hanno stupito chiunque. L’Udinese, non a caso, l’ha messo sotto contratto fino al 30 giugno 2024 solamente da pochi mesi, visto che i sedici anni, età minima per legarsi ufficialmente ad un club professionistico, sono arrivati il 14 marzo 2022.

Una firma non casuale che l’Udinese si è assicurata battendo la concorrenza di diverse società sparse in giro per l’Europa. Sul ragazzo, non a caso, avevano puntato i riflettori il Manchester City, il Manchester United ed il Borussia Dortmund. Osservatori dei tre club hanno seguito da vicino le ultime gare del baby trequartista. Nonostante ciò il calciatore e la sua famiglia hanno deciso di continuare ad Udine. ‘No’ alle tre top squadre. La famiglia Pozzo si tiene stretta uno dei migliori giovani talenti italiani. Il 2006 di Monfalcone è concentrato a mettere in mostra tutte le sue qualità, alla caccia di altre presenze in Serie A con la prima squadra: non partirà in estate. Deve farsene una ragione anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis, ultima squadra in ordine di tempo a mettere nel mirino il calciatore.