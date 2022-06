“Arriva fino a 40 anni!”: l’ex Roma ancora in campo, firma sul rinnovo

Firma sul contratto, rinnovo per un altro anno. La storia dell’ex portiere della Roma che giocherà fino ai suoi 40 anni.

Non tutti riescono ad arrivare a giocare oltre i 40 anni. C’è un momento in cui ci si ferma, ci si guarda indietro e si prova a mettere insieme i pezzi della propria carriera. Il fisico non risponde più come prime, giovani leve si fanno avanti e mettono in difficoltà quelli che hanno qualche anno in più. Insomma, si decide di appendere gli scarpini al chiodo anche per un gesto di clemenza nei confronti di sé stessi.

C’è anche chi, però, non vuole arrendersi al tempo che avanza e tira fuori delle energie impensabili. Noi in Italia lo abbiamo visto con alcuni che hanno scritto la storia in questo senso: da Marco Ballotta e Gigi Buffon, tanto per fare soltanto alcuni esempi di giocatori che hanno raggiunto una soglia di età molto alta e si sono fatti valere anche ad alti livelli, tra Serie A e Serie B.

L’ex Roma Stekelenburg firma ancora: giocherà fino a 40 anni

Il ruolo del portiere, si capisce, è quello che si presta di più proprio a questo tipo di scenario. Ed allora ecco spiegato il motivo per il quale diversi estremi difensori riescono a portare le proprie carriere ben oltre l’età che invece notoriamente viene raggiunta da chi, poi, annuncio l’addio al calcio o comunque scivola in categorie inferiori.

Non è il caso dell’ex Roma Maarten Stekelenburg, che arrivato all’età di 39 anni ha raggiunto un traguardo importante: firmare un ulteriore rinnovo di contratto. L’esperto estremo difensore olandese ha firmato un nuovo accordo con l’Ajax, di un anno, e dunque alla prossima scadenza avrà ben 40 anni. Una soddisfazione in più per un portiere che ha dimostrato tanto nel corso della sua carriera.