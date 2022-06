“Non farò come Buffon”: Juventus, l’annuncio spiazza i tifosi

Dichiarazioni che, nel bene o nel male, faranno discutere quelle del calciatore della Juventus. Tirato in mezzo anche il grande ex Buffon.

E’ un momento importante in casa Juventus. I bianconeri sono chiamati sul mercato ad una piccola rivoluzione che possa, dopo due anni in chiaroscuro, riportare la squadra ai livelli che le competono.

Sul mercato Agnelli e la dirigenza dovranno lavorare per sopperire a diversi addii pesanti, tra i quali spiccano quelli di Chiellini e di Dybala. Importante sarà, soprattutto da un punto di vista di continuità tecnica, ripartire dai punti fermi. Uno tra questi, il portiere polacco Wojciech Szczesny.

A dirlo è lo stesso estremo difensore che, intervistato ai microfoni della Gazzetta dello Sport, è stato chiaro. Forse anche un po’ troppo visto che ha tirato in ballo il suo ex collega di reparto Gianluigi Buffon. “Non farò come lui, non giocherò tanto quanto lui, quindi penso di restare tranquillamente alla Juventus fino alla scadenza di contratto nel 2025, poi magari andrò in Spagna dove ho una casa.”

Juventus, Szczesny e il rimpianto Champions: “Era alla nostra portata”

Il discorso si sposta poi sul recente passato. Dopo nove stagioni di dominio in Italia e di buoni risultati in Europa, la Juventus ha vissuto due annate non certo esaltanti. Il portiere non ne fa certo un dramma, ma non nasconde di avere alcuni rimpianti soprattutto per quanto riguarda la Champions League.

“Dopo nove anni di successo è normale che possa accadere.” ha dichiarato Szczesny. “Arriva il ricambio generazionale e qualcosa gioco forza la paghi. Penso comunque che sia Allegri che Pirlo abbiano fatto bene. Hanno comunque portato la squadra in Champions League. La coppa resta il nostro più grande rimpianto. Nei primi anni era totalmente alla nostra portata. Poi siamo usciti contro squadre con le quali dovevamo assolutamente passare.”