Inter, telefonata con l’ex al PSG: colpo di scena in vista

L’Inter grande protagonista finora sul mercato ma a breve rischia di perdere un titolare: il pressing del PSG prosegue incessante.

Rose, ma anche spine. L’Inter ha iniziato con le marce alte la sessione estiva del mercato: Kristjan Asllani è ormai ad un passo e andrà a ricoprire il ruolo di vice-Marcelo Brozovic, colmando così una delle criticità più evidenti nella rosa di Simone Inzaghi. In arrivo pure Raoul Bellanova e, soprattutto, Romelu Lukaku che spinge per tornare ad indossare i colori nerazzurri.

Nel mirino dell’amministratore delegato Beppe Marotta c’è anche Paulo Dybala, il quale a breve dovrà dare una risposta alla proposta ricevuta (5.5 milioni più bonus). Il club, al tempo stesso, nelle prossime settimane dovrà concretizzare una serie di cessioni necessarie per far quadrare i conti. Diversi i giocatori inseriti in lista di sbarco, tra cui Arturo Vidal e Alexis Sanchez.

I due cileni (i più pagati della squadra) sono stati messi alla porta e a breve cercheranno di trovarsi una nuova sistemazione. In bilico ci sono poi Edin Dzeko, seguito con interesse dalla Fiorentina che ha promesso innesti di qualità a Vincenzo Italiano, e Stefan De Vrij il cui contratto scade nel 2023. L’elemento più vicino all’addio, in ogni caso, resta Milan Skriniar attirato dall’idea di trasferirsi al PSG.

Inter, Skriniar ad un passo dal PSG

Lo slovacco, stando a quanto riportato nell’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, ha avuto modo di confrontarsi telefonicamente con Achraf Hakimi ricevendo ampie rassicurazioni in merito al progetto tecnico dei parigini. Da qui la decisione di dire “sì” alla proposta messa sul piatto dal neo direttore sportivo Luis Campos da 7.7 milioni netti all’anno a salire.

Il prossimo passo per il Paris Saint Germain consisterà quindi ora nel cercare di trovare il prima possibile l’accordo con l’Inter. L’amministratore delegato Beppe Marotta, di recente, ha fatto sapere di volere almeno 80 milioni ma con tutta probabilità l’intesa si troverà a cifre di poco inferiori. La strada è stata tracciata: Skriniar si prepara a dire addio ai nerazzurri.