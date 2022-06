Juventus, Agnelli chiede una cifra monstre: servono oltre 100 milioni

Continua il calciomercato della Juventus che potrebbe vedere la partenza di un big, ma Agnelli chiede tanti milioni.

Sono giorni molto intensi sul fronte calciomercato per la Juventus. I bianconeri, infatti, hanno chiuso per il ritorno di Paul Pogba e stanno cercando di convincere Angel Di Maria. Per il ritorno del francese, svincolatosi dal Manchester United, nel capoluogo piemontese manca solo l’annuncio ufficiale, che arriverà nei primi giorni di luglio per motivi fiscali.

Per quanto riguarda Di Maria, invece, la situazione è molto più intricata. La Juventus, di fatto, ha offerto prima un biennale ( anche per sfruttare il Decreto Crescita) poi è andata incontro all’argentino offrendo un contratto di un anno a 7 milioni di euro con un’opzione per un altro, ma il calciatore anche in questo caso ha preso tempo.

La Juventus potrebbe stancarsi di questo continuo tira e molla con Di Maria e potrebbe virare su Berardi o Zaniolo. La ‘Vecchia Signora’ si sta muovendo anche per rinforzare la difesa, visto l’addio di Giorgio Chiellini. I nomi accostati ai bianconeri sono tanti, ma in quel reparto ci potrebbe essere un’altra partenza.

Juventus, il Chelsea si muove per de Ligt: Agnelli chiede 120 milioni di euro

Secondo quanto riportato da ‘Goal.Com’, infatti, il Chelsea si sta muovendo per prendere de Ligt. Il club inglese ha svolto dei contatti esplorativi per capire la reale fattibilità di portare a Londra l’ex calciatore dell’Ajax. Il difensore olandese sta trattando proprio in queste settimane il rinnovo del contratto (scadenza 2024) con la Juventus.

La trattativa, però, si è un po’ arenata ed Agnelli per cedere de Ligt non si muoverà dalla clausola rescissoria di circa 120 milioni di euro. Se dovesse arrivare questa cifra, la Juventus avrebbe sicuramente una forza maggiore in sede di calciomercato per rinforzare ancora di più il gruppo guidato da Massimiliano Allegri.