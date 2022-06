Zaniolo-Juventus, i tifosi drizzano le antenne: c’è l’annuncio

Zaniolo piace alla Juventus e non è certo un segreto che il club bianconero stia pensando anche a lui come erede di Dybala: arriva l’annuncio.

Nicolò Zaniolo è uno dei nomi che, in attesa che il mercato di quest’estate apra ufficialmente, sta attirando maggiormente l’attenzione. L’interesse per lui da parte della Juventus (così come del Milan) non è certo un segreto. Ma la Roma non lo lascerebbe comunque partire per meno di 50/60 milioni di euro. In merito a questa possibilità è arrivato anche un annuncio.

Sono giorni concitati per il calciomercato che ormai a breve aprirà ufficialmente. La Juventus mira a rafforzare la propria rosa. In attesa del primo grande colpo che, salvo clamorosi ribaltamenti di fronte, dovrebbe essere quello di Paul Pogba.

Nel mirino c’è anche Nicolò Zaniolo. Il giocatore ora sembrerebbe comunque aver trovato anche maggiori chance di rinnovare con la Roma, ma tutto è ancora aperto. Il suo attuale contratto è in scadenza nel 2024 e il club giallorosso non vorrebbe lasciarlo andar via. Proprio in merito al suo futuro, a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha parlato lo stesso classe 1999. Ecco cos’ha dichiarato.

Juventus, Zaniolo pensa al futuro e annuncia: “Vediamo cosa succederà. Io mi alleno e aspetto”

Nicolò Zaniolo, intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport’, ha rivelato in merito al suo futuro: “L’interesse delle grandi squadre mi fa piacere: se pensano a te vuol dire che vali. Questa cosa però non mi distrae. E non mi fa montare la testa. Piuttosto mi alleno ancora più motivato. Il mio obiettivo è dimostrare che sia giusto essere accostato a questi top club. Il paragone con Dybala, come suo erede, però è eccessivo”.

“Se – ha poi ammesso il giocatore – dovesse succedere che dirò addio alla Roma, mi mancherebbero tante persone. Non solo Abraham, anche se è eccessivo essere paragonato a lui. Lui è unico, un giocatore fantastico, fortissimo. Vediamo cosa succederà. La vita è imprevedibile, non si sa mai cosa succede. Io mi alleno e aspetto“.

“Tra gli obiettivi raggiunti – ha infine rivelato – in questa stagione c’è la partita insieme ad Ibrahimovic. Il Milan ha vinto loro 3-1, ma per me è stata comunque bellissima perché ho coronato un sogno. Non ho avuto il coraggio di avvicinarmi, mi sono vergognato. Ma l’ho studiato da lontano: Ibra è un fenomeno”.