Monza, Berlusconi e Galliani senza freni: pronto il colpo dal Real Madrid

Il Monza non ha alcuna intenzione di fermarsi: dopo Cragno e Ranocchia, pronto il prossimo colpo di mercato. Contatti con il Real Madrid.

Il Monza sogna in grande. I brianzoli, dopo aver conquistato la promozione in Serie A, si sono tuffati subito sul mercato al fine di mettere a disposizione dell’allenatore Giovanni Stroppa una rosa competitiva in grado di chiudere subito il discorso salvezza e puntare all’Europa. Il primo passo è consistito nel tesseramento di Andrea Ranocchia (svincolato dall’Inter) e Alessio Cragno, arrivato dal Cagliari mediante la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.

Ma non ci si fermerà qua. L’amministratore delegato Adriano Galliani nella giornata di ieri ha infatti avuto modo di incontrare l’Inter: oggetto della discussione Stefano Sensi e Andrea Pinamonti. Per quanto riguarda il centrocampista, l’intesa tra i club è totale: ora resta soltanto da vedere quale sarà la risposta del diretto interessato, escluso dal prossimo progetto nerazzurro.

La punta, invece, ha fatto capire di gradire altre esperienze dopo quella ottima vissuta con la maglia dell’Empoli (13 gol e 2 assist in 36 presenze in campionato). I biancorossi, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, erano pronti a mettere sul piatto circa 15 milioni tuttavia il colpo è destinato a restare in canna. I riflettori sono stato quindi spostati su Borja Mayoral, rientrato al Real Madrid.

Monza, Borja Mayoral nel mirino: piace anche Villar

Lo spagnolo, non confermato dalla Roma, ha provato a rilanciarsi in patria tra le fila del Getafe riuscendoci soltanto in parte: 7 reti e 2 passaggi vincenti in 29 gare totali. I Blancos proveranno a trovargli una nuova destinazione con Galliani che, stando a quanto riferito oggi dal ‘Corriere dello Sport’, proverà a farsi avanti nei primi giorni di luglio.

Al dirigente piace pure Gonzalo Villar, anche lui al Getafe nell’ultima stagione. Il centrocampista tornerà alla Roma ma il suo destino appare già segnato: José Mourinho, infatti, non è un suo grande estimatore e molto difficilmente lo confermerà nella rosa 2022/2023 giallorossa. Il Monza, invece, sogna di prenderlo al fine di aumentare la qualità della propria linea mediana. Galliani e Berlusconi vogliono fare le cose in grande.