Inter-Monza, asse caldo: arriva l’annuncio di Galliani

Il Monza pensa in grande e getta le basi per la prossima stagione da neopromossa in Serie A: asse caldo di Galliani con l’Inter.

Il Monza, una delle squadre neopromosse in Serie A per la prossima stagione, pensa in grande e ragiona su come muoversi al meglio sul mercato. Stavolta, in merito a questo discorso, è stato Adriano Galliani in persona a prendere la parola. Asse caldo con l’Inter, diversi i nomi sul tavolo delle trattative.

Adriano Galliani vuole rendere il Monza in tutto e per tutto una squadra competitiva per la prossima stagione da dover disputare in Serie A. Nel reparto difensivo è stato già ufficializzato l’arrivo di Andrea Ranocchia, che ha detto addio all’Inter dov’era approdato nel 2011.

Sempre con i nerazzurri, allora, il Monza continua a intrattenere contatti importanti. Quest’oggi lo stesso Galliani ha fatto visita al club di Zhang nella sede di Milano. Qui le parti hanno a lungo parlato delle possibili operazioni da poter mandare in porto sul mercato. Al termine dei colloqui, all’uscita della sede interista, Gallini ha perciò parlato così.

Monza, Galliani fa chiarezza sul mercato dopo l’incontro con l’Inter: interesse per Sensi, ma chiusa ipotesi Gagliardini

All’uscita dalla sede nerazzurra, Adriano Galliani è apparso rilassato e soddisfatto dell’incontro tenuto. L’asse tra Inter e Monza, quindi, si conferma caldo e i buoni presupposti per procedere a vele spiegate verso nuove trattative (dopo quella per Ranocchia) sembrano esserci tutti. Gallini, tuttavia, ha fatto con le sue parole un po’ di chiarezza.

Tante sono state le domande rivolte all’amministratore delegato, specialmente riguardo i profili di Stefano Sensi, Andrea Pinamonti e Roberto Gagliardini. Oltre quello di Lorenzo Pirola, il difensore che ha giocato nella stagione da poco conclusa in prestito proprio al Monza che ora vorrebbe riscattarlo. Galliani in merito a tutto ciò ha annunciato: “È stato un incontro tra amici, abbiamo parlato di tante cose. Di Gagliardini no, ma di Sensi si e anche di Pirola. Pinamonti? Forse no, vediamo”.