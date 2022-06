Colpo Monza, chiuso l’affare Cragno: tutte le cifre dell’operazione

Il calciomercato della Serie A in questo momento vede i portieri protagonisti: si muovono diverse pedine e il Monza può concludere un grande colpo.

Il giro dei portieri è una delle questioni più interessanti del calciomercato, con tante squadre pronte a cambiare in porta. Pariamo dalla Lazio, che punta Marco Carnesecchi nonostante l’infortunio. Tuttavia la prima offerta di 10 milioni all’Atalanta non ha convinto il club bergamasco. Gli orobici chiedono il doppio.

La Fiorentina è impegnata oggi nel definire il rinnovo di mister Italiano, poi potrà accelerare sul mercato. L‘Espanyol ha fatto un’offerta per Dragowski.

La Viola tra i pali da tempo ha puntato Vicario, riscattato dall’Empoli per 8 milioni di euro. Ne servono 12 ora per convincere il presidente Corsi a farlo partire.

È il calciomercato dei portieri: Cragno al Monza

Il Torino pensa a Gollini e potrebbe puntare ancora su Berisha come titolare. Il Napoli attende il responso definitivo da Ospina ma il piano è rinnovare Meret fino al 2027 e affiancargli l’esperto Sirigu.

Mentre gli altri, però, sono ancora nel mare delle ipotesi, Galliani si porta avanti con il lavoro. Il Monza rinforza il suo asse con il Cagliari (dovrebbe arrivare in Brianza anche il difensore classe ‘2001 Carboni) e oggi ha chiuso un colpo importante per la porta. Arriva Cragno, c’è l’accordo con il club del presidente Giulini. La formula è il prestito oneroso con diritto di riscatto che si trasformerebbe in caso di salvezza. Il Monza paga 400 mila euro subito per il prestito e impegna 3,6 milioni di euro per il riscatto.