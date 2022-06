“Si sono incontrati”, Ronaldo dopo Lukaku: la notizia infiamma i tifosi

Il destino di Cristiano Ronaldo nelle ultime ore è divenuto molto incerto e spunta la notizia di un incontro per il portoghese.

Sarà il Bayern Monaco? La Roma può sognare? Ognuno ha la sua versione dei fatti su Cristiano Ronaldo, ma è evidentemente l’unica concreta è che al momento ci sono tante possibilità e l’entourage dell’ex Juventus le sta sondando per il miglior futuro da assicurargli, dopo che il presente al Manchester United l’ha reso del tutto insoddisfatto.

Secondo quanto riferisce ‘The Athletic’, una prospettiva interessante potrebbe aprirsi al Chelsea. La società inglese è in piena rivoluzione, dopo essere stata prelevata dall’imprenditore statunitense Todd Boelhy. Quest’ultimo ha costituto un nuovo consiglio d’amministrazione senza Marina Gravonskaia, la quale negli ultimi decenni ha rappresentato i vari movimenti del club con grande potere e facoltà,

La prima mossa della nuova dirigenza potrebbe già convincere, poiché a quanto pare Boelhy avrebbe incontrato Jorge Mendes, agente tra tutti di Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo al Chelsea? La grande possibilità

L’incontro sarebbe avvenuto in Portogallo e si è fatto un primo sondaggio soprattutto della possibilità/volontà del giocatore di muoversi e spostarsi al Chelsea, dopo soltanto un anno dall’atteso e voluto ritorno al Manchester United.

Per il Chelsea potrebbe essere una buona operazione d’immagine ma anche tecnica, considerato che presto sarà ceduto Romelu Lukaku, molto vicino all’Inter. Tesserare l’asso lusitano indebolirebbe in qualche modo anche lo United, diretta concorrente del Chelsea per i piani alti della classifica dei Premier League. Ronaldo e l’entourage riflettono, in attesa anche di un passo deciso da parte del Bayern Monaco, orfano di Robert Lewandowski. Tuttavia, i bavaresi ci vanno cauti e sono ancora distanti da un’offerta formale.