Ronaldo in Serie A, annuncio netto: lo ha affermato con un video

L’asso portoghese Cristiano Ronaldo è una delle poche note liete della stagione del Manchester United. Il suo futuro resta però incerto.

Negli ultimi giorni si è discusso riguardo il futuro di Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese potrebbe per la prima volta non disputare la Champions League, dopo diverse annate consecutive. Diversi club sono stati accostati all’ex giocatore della Juventus ed addirittura si è parlato di un possibile ritorno in Serie A.

La leggenda del calcio lusitano non sembra essere tra le priorità del nuovo Manchester United di Ten Hag e Ronaldo, insieme al suo storico agente Jorge Mendes, sta valutando le migliori opportunità possibili. Negli ultimi giorni il giocatore è stato accostato alla Roma ed i tifosi giallorossi sognano l’arrivo della stella. L’approdo di Ronaldo farebbe letteralmente impazzire la piazza capitolina, ma c’è, però, chi crede poco a questi rumors.

Ronaldo è una leggenda del calcio e nonostante la longeva età continua ad essere decisivo. Anche allo United, nonostante l’annata deludente del club, è stato tra i migliori ed è molto apprezzato dai tifosi. Nell’ultima stagione il 37enne attaccante ha collezionato 38 presenze e ben 24 reti tra tutte le competizioni.

Roma, piovono smentite su Cristiano Ronaldo

Attraverso alcune storie Instagram il giornalista SKY Gianluca Di Marzio ha risposto alle domande degli utenti ed è apparso molto lucido nel bocciare questa ipotesi di mercato. Ecco le sue dichiarazioni: “Mi stanno arrivando diverse domande su Cristiano Ronaldo alla Roma, ma non ci risulta nulla di nulla”.

Di Marzio ha continuato spiegando i motivi del suo pensiero: “Si parla dello stadio Olimpico prenotato per la presentazione, ma io ci metto la faccia. Mi sembra che queste cose vengano messe in giro solo per illudere le persone, ma è qualcosa che non esiste. Per certi versi mi sembra di rivivere la storia di Pep Guardiola alla Juventus”.