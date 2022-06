Occhio Inter, il consiglio a sorpresa di Lukaku lascia di sasso i tifosi

L’Inter si prepara a riabbracciare Romelu Lukaku, che a sua volta offre un consiglio che lascerà spiazzati i tifosi nerazzurri.

Il calciomercato aprirà ufficialmente i battenti venerdì 1° luglio, ma già da tempo le trattative sono aperte. Gli affari e i movimenti, infatti, non si fermano mai nel frenetico calcio moderno. E possono riservare sorprese clamorose e ritorni inaspettati, come accaduto ad esempio con Romelu Lukaku.

Il belga, infatti, tornerà in Italia – molto probabilmente giovedì 30 giugno le visite mediche – dopo una stagione al Chelsea a dir poco deludente. Con i Blues il rapporto non è mai decollato, ed è per questo che Big Rom tornerà all’Inter per ritrovare se stesso. Una situazione non così infrequente nel calcio: a volte un talento ha bisogno di cambiare aria per esprimersi ai propri livelli, è successo in passato e succederà ancora.

Potrebbe succedere ad esempio anche a un altro giocatore che al Chelsea ha deluso molto. Quando si è trasferito dall’Ajax a Londra nel 2020, pagato 44 milioni di euro, Hakim Ziyech credeva che con i Blues avrebbe compiuto l’ultimo definitivo salto di qualità. Ma qualcosa non ha funzionato e adesso il trequartista marocchino sembra voler cambiare aria. E avrebbe adocchiato il Milan…proprio su consiglio del futuro interista Lukaku!

Lukaku consiglia il Milan a Ziyech

A raccontare il retroscena, che certo stupirà parte dei tifosi nerazzurri, è il Corriere della Sera. Che definisce Lukaku un vero e proprio sponsor per il Milan e per Milano nei confronti dell’ormai ex compagno di squadra al Chelsea. L’apprezzamento per la città e la suggestione di trovarsi di fronte nel derby della Madonnina avrebbero fatto il resto, spingendo Ziyech a considerare un futuro in rossonero.

La parola adesso al Diavolo. Che in effetti cerca un trequartista da tempo per il 4-2-3-1 di Pioli. Ziyech sarebbe perfetto, e la formula potrebbe essere inizialmente quella del prestito, che andrebbe ad evitare spese al Milan nell’immediato e solleverebbe il Chelsea di un ingaggio che si aggira intorno ai 6 milioni di euro a stagione.

Se sono rose fioriranno. Certo però nella lista dei grandi nomi che potrebbero trasferirsi in futuro in Serie A, dopo Di Maria e addirittura Neymar, possiamo iscrivere anche quello di Hakim Ziyech.