Inter, Lukaku sbarca a Milano: i tifosi pronti ad impazzire

Lukaku si prepara a tornare all’Inter. Accordo trovato con il Chelsea, ecco quando il belga sbarcherà a Milano per effettuare le visite.

Tutto fatto: accordo trovato e countdown avviato. Romelu Lukaku è pronto ad iniziare la sua seconda vita all’Inter. I nerazzurri, grazie ad un costante lavoro ai fianchi dell’amministratore delegato Beppe Marotta, dopo diversi giorni di trattative sono infatti riusciti a strappare il “sì” definitivo del Chelsea rimasto molto deluso dal rendimento del belga nell’ultima stagione.

L’attaccante, infatti, in 26 partite di Premier League è riuscito a siglare appena 8 gol. Un magro bottino, a cui vanno aggiunti i due centri in Champions League e i 3 in Fa Cup. Numeri di molto al di sotto delle aspettative iniziali dei Blues (costretto a sborsare nell’estate 2021 oltre 115 milioni per averlo) e dello stesso giocatore, entrato più volte in rotta di collisione con il tecnico Thomas Tuchel.

Tra i due il feeling non è mai scattato, con l’allenatore che ha spesso deciso di lasciarlo in panchina e fare a meno di lui. Inevitabile quindi la rottura ed il conseguente addio. L’intesa, come detto, è stata individuata sulla base del prestito secco oneroso da 8 milioni più 3 di bonus. Lukaku, dal canto suo, ha deciso di ridursi in maniera concreta lo stipendio passando da 12 a 8.5 milioni.

Inter, Lukaku sbarca a Milano: ecco la data da segnare sul calendario

La fumata bianca è imminente, si attende soltanto l’annuncio ufficiale. L’attaccante, stando a quanto riportato nell’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, sbarcherà a Milano il 30 giugno per effettuare le visite mediche. Poi, provvederà ad apporre la propria firma sul contratto ed effettuare le foto con di nuovo la maglia nerazzurra addosso.

Un colpo importante per l’Inter, che nei prossimi giorni proverà a concretizzare anche il sogno Paulo Dybala: sul piatto Marotta ha messo uno stipendio da 5 milioni più uno legato alle presenza stagioni più vari altri bonus. Non proprio la proposta che l’argentino si attendeva, ma i margini di manovra non mancano. Intanto Inzaghi si prepara ad abbracciare Lukaku.