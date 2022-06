“Non scherziamo”, colpo di scena Milan: la notizia gela i tifosi

Il Milan è attivo in questa parte iniziale di calciomercato ed è al lavoro per rinforzare con i tasselli mancanti la già forte rosa di Pioli.

Dopo la vittoria dello scudetto il Milan vuole essere protagonista anche sul mercato e realizzare una rosa competitiva anche per la prossima stagione. Maldini e Massara, in attesa di confermare anche il proprio contratto, studiano i tasselli che possono fare al caso della squadra di Stefano Pioli.

Nelle ultime ore il Milan ha ricevuto un’importante beffa dal giovane e talentuoso difensore Botman. Il giocatore, inseguito negli ultimi mesi con insistenza, ha alla fine ceduto alla corte del Newcastle andando così in Premier League. Il club rossonero valuta diverse alternative e starebbe pensando ad un sorprendente ritorno.

Secondo quanto riporta Sky Sport il Milan ha avuto contatti con l’agente di Francesco Acerbi, esperto difensore ormai in rottura con la Lazio. Acerbi cerca una nuova avventura e potrebbe tornare nella squadra di Pioli, club dove ha giocato nella stagione 2012-2013. Un’ipotesi senza dubbio gradita al tecnico rossonera.

Milan, non tutti soddisfatti della pista Acerbi

La notizia del possibile arrivo di Acerbi non è però gradita ai tifosi rossoneri. Diversi hanno sottolineato il cambio obiettivo da Botman ad Acerbi e c’è chi invece ha commentato il rumors come uno scherzo. Non solo Acerbi però con il Milan che lavora su altri importanti fronti.

Non è chiusa del tutto la pista Renato Sanches: la dirigenza è ancora molto fiduciosa per il centrocampista che prenderebbe il posto in rosa di Franck Kessie, ma sul giocatore c’è anche il Psg. Per l’attacco il sogno resta invece Ziyech del Chelsea, giocatore ritenuto non indispensabile dal club londinese. Il Milan e la dirigenza continuano e vogliono completare al più presto la rosa per la prossima stagione.