“Visite mediche fissate”: Milan, finalmente la notizia che fa gioire i tifosi

Il Milan si rinforza dopo lo Scudetto vino nell’ultima stagione. Tanti i nomi, ma Maldini e Massara sono pronti ad accogliere il primo colpo.

La vittoria dello Scudetto è stato un traguardo tanto grosso quanto importante, ma il Milan adesso non ha alcuna voglia di rallentare. Anzi, i piani della società rossonera sono ambiziosi e passeranno, giocoforza, dai rinnovi di Maldini e Massara nei prossimi giorni.

Rinnovi che saranno propedeutici alle prime e importanti mosse di mercato. La concorrenza (Inter e Juventus, su tutte) scalpita alle spalle e il Diavolo non vuole farsi trovare impreparato.

Anche perché c’è una rosa da dover completare e rinforzare in vista della prossima stagione, tra acquisti annunciati e altri tutti da assaltare. Tra i primi, il Milan è già pronto ad accogliere Divock Origi, prossimo acquisto per la formazione di Pioli.

Milan, ecco Divock Origi: l’ex Liverpool pronto a svolgere le visite mediche

L’ormai ex attaccante del Liverpool, infatti, sarà uno dei primi colpi del Milan per la stagione 2022-2023. Il belga arriverà a completare il reparto offensivo, raccogliendo il ruolo di comprimario con Giroud e ricoprendo anche i panni dell’erede di Zlatan Ibrahimovic.

Come raccontato e svelato dall’edizione odierna di ‘Tuttosport’: “Origi è atteso a Milano nella serata di lunedì. Di lì, fissate le visite mediche all’indomani”, prima che poi il belga si diriga a Casa Milan per completare e formalizzare il passaggio in rossonero. Per lui, previsto un contratto di quattro anni e una chance da titolare in uno dei principali club europei.

Può sorridere, dunque, la dirigenza del Milan, che attenderà a braccia aperte il centravanti fiammingo. Origi sarà uno dei primi rinforzi di questa campagna acquisti, prima poi di dirigersi sulla trequarti per trovare un nome che esalti le visioni tecniche di Pioli e Maldini.