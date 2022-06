“È il sogno”: occhio Lazio, spunta il sostituto di Immobile

La Lazio vuole regalare un vice-Immobile di qualità a Sarri: il tecnico ha espresso la propria preferenza, palla ora al club.

Il primo anno dell’era Sarri si è concluso in maniera positiva: quinto posto e qualificazione alla prossima edizione dell’Europa League. Ora l’obiettivo della Lazio è quello di alzare ulteriormente l’asticella e provare ad entrare nelle prime quattro posizioni. Missione non facile. Ecco perché, per i biancocelesti, sarà fondamentale muoversi bene durante la sessione estiva del mercato.

Il tecnico ed il presidente Claudio Lotito, in occasione di un recente meeting, hanno fatto il punto condividendo la strategia da seguire. La priorità consiste nel tesserare un nuovo difensore di qualità che sappia sostituire al meglio Luiz Felipe, ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Betis Siviglia.

Il nome in cima alla lista è Alessio Romagnoli tuttavia i numerosi incontri andati in scena tra le parti non si sono rivelati sufficienti per individuare un’intesa soddisfacente. A breve avrà luogo un altro summit ma intanto c’è da registrare l’inserimento a sorpresa del Fulham. Il club, inoltre, proverà a regalare all’allenatore anche un vice-Immobile affidabile. Di recente sono stati fatti dei sondaggi per Francesco Caputo, con il direttore sportivo Igli Tare che nel frattempo si sta muovendo anche in altre direzioni.

Lazio, sogno Mertens: è il preferito di Sarri

Una delle strade attualmente battute porta a Dries Mertens, come riportato nell’edizione odierna de ‘Il Messaggero’: “Il belga rappresenta il sogno di Sarri” il quale ha chiesto alla propria dirigenza di fare tutto il possibile per portarlo nella capitale. Il suo futuro, dopo le incomprensioni con il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, rimane tutto da scrivere e la Lazio è pronta ad entrare in scena approfittando della situazione.

L’alternativa, come detto, è Caputo reduce da un’ottima stagione vissuta con la maglia della Sampdoria: per lui 11 gol e 7 assist in 38 apparizioni complessive in campionato. La Sampdoria, dal canto suo, non vorrebbe privarsi del suo miglior attaccante ma alla fine un accordo potrebbe arrivare sulla base di 3 milioni più bonus. I biancocelesti riflettono. Sarri, intanto, incrocia le dita.