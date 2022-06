Calciomercato Napoli, non solo Ostigard: l’erede di Koulibaly spiazza

Il futuro di Kalidou Koulibaly è ancora incerto, ma il Napoli ha già individuato un possibile sostituto del senegalese, qualora dovesse andare altrove.

Uno dei grandi nomi in bilico per il Napoli è quello di Kalidou Koulibaly. L’attuale vincolo, che lega il difensore agli azzurri, scadrà nel 2023 e la società per tale ragione potrebbe pensare a una cessione, di fronte a un’offerta pari ad almeno 40 milioni di euro. Non è da escludere che le parti in realtà trovino l’accordo per il rinnovo. Tuttavia, il senegalese con difficoltà rinuncerebbe a una squadra come il Barcellona, che pare avere delle mire serie su di lui.

La sessione estiva di calciomercato è ancora lunga e con tutte queste ipotesi aperte, il Napoli ha l’urgenza di non farsi cogliere di sorpresa. Quindi, comincia ad individuare profili che possano eventualmente aiutare a sopperire alla partenza di Koulibaly.

Luciano Spalletti considera il calciatore indispensabile all’interno dell’organico azzurro, che potrebbe essere carente di leader, essendo andato via il capitano Lorenzo Insigne ed essendo vicino lo stesso destino per Dries Mertens.

Il Napoli si prepara al dopo Koulibaly: piace Casale del Verona

Secondo quanto riferisce ‘SKY Sport’, uno dei profili individuati è quello di Nicolò Casale, difensore classe 1998 in forza all’Hellas Verona e reduce da un’importante stagione. La società guidata dal Ds Giuntoli sarebbe già andata oltre i sondaggi e starebbe facendo sul serio con i veneti.

Pare, infatti, che tra i due club ci sia già stato un contatto e che il Napoli abbia chiesto chiarimenti circa le condizioni del calciatore e della sua cessione per aprire eventualmente una trattativa che si rispetti. Nicolò Casale quindi potrebbe far vacillare la pista Leo Ostigard per la difesa del Napoli. I dialoghi con il Brighton per il 22enne sono in stato avanzato, ma si è ancora lontani dalla chiusura dell’affare. Intanto si attende di capirne di più e di definire quanto prima la posizione di Koulibaly.