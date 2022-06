“Chi pensa questo è meglio che…”: Juventus, doccia gelata in diretta

Potrebbe essere più difficile del previsto il grande colpo della Juventus. La sentenza sul possibile acquisto è una doccia gelata.

Il sogno di mercato della Juventus è Angel Di Maria. L’attaccante argentino prende però tempo, pur lanciando messaggi di apprezzamento al club bianconero. In attesa della sua risposta Agnelli è concentrato anche su altri obiettivi.

Gli altri nomi caldi collegati alla Juventus sono quello di Domenico Berardi del Sassuolo, un vero e proprio evergreen che periodicamente torna ad affacciarsi dalle parti dello Stadium, e quello decisamente più suggestivo per i tifosi di Nicolò Zaniolo della Roma.

Proprio da Roma arrivano notizie incoraggianti circa le possibilità di prendere Zaniolo, visto che il calciatore avrebbe rifiutato il rinnovo con la Roma e chiuso sul nascere l’ipotesi di cessione al Tottenham di Antonio Conte. La Juventus però, qualora dovesse scegliere di puntare sul romanista e non su Berardi, dovrà fare i conti con una grande differenza che potrebbe costringere i bianconeri a dover infine ripiegare sull’attaccante in forza al Sassuolo.

Juventus, la differenza tra Berardi e Zaniolo la fa il prezzo

Il collega di Sky Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione rivelando quale potrebbe essere il vero fattore discriminante circa la scelta di un calciatore in luogo di un altro: “La differenza tra Zaniolo e Berardi è il prezzo. Chi pensa di prendere Zaniolo per 30/35 milioni è meglio che cambi obiettivo.”

“La Roma non lo valuta meno di 45/50 milioni.” ha continuato Di Marzio. “E’ questo il prezzo stabilito dai giallorossi. Per Berardi invece il Sassuolo è entrato nell’ordine di idee di cederlo anche per una cifra molto più contenuta: 25 milioni. Può essere un’opportunità sia per la Juventus che per il Milan. Per Zaniolo invece il discorso è diverso.”