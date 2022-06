Milan, la notizia spegne le speranze di Maldini: presto sarà ufficiale

Il Milan lavora per allestire una squadra più competitiva ma le difficoltà non mancano: un obiettivo di mercato sta per sfumare.

Divock Origi è in arrivo. Per il resto, il mercato del Milan continua ad avere le sembianze di un grande punto interrogativo. Il fondo Redbird, dopo aver acquistato le quote di maggioranza del club da Elliott, ha annunciato di voler allestire una rosa capace di piazzare il bis in campionato ed essere più competitiva in Champions League. Tuttavia, ad oggi, è da considerare sicuro soltanto l’ingaggio del belga in uscita dal Liverpool.

A centrocampo, per esempio, andrà sostituito Franck Kessie che ha deciso di non rinnovare il contratto per trasferirsi a parametro zero al Barcellona. Il preferito di Paolo Maldini e Frederic Massara è Renato Sanches ma l’operazione si preannuncia alquanto complicata sia per la portata economica del colpo (serviranno almeno 20 milioni) che per l’inserimento a sorpresa del Paris Saint Germain.

La lista della spesa della dirigenza rossonera conteneva pure il nome di Sven Botman, autore di un’ottima stagione con la maglia del Lille. Per lui 32 presenze complessive, “condite” da 3 gol ed un assist. I contatti tra le parti sono andati avanti in maniera costante negli ultimi mesi ma, stando agli ultimi sviluppi, la trattativa è destinata a sfumare in maniera definitiva.

Milan, sfuma il colpo Botman: ecco dove andrà l’olandese

L’olandese, stando a quanto riportato su Twitter dal giornalista Fabrizio Romano, ha deciso di accettare la proposta del Newcastle. I bianconeri, grazie alle risorse messe a disposizione dal Fondo Pif, hanno intenzione di far diventare la squadra una potenza a livello europei e l’acquisto di Botman è stato ritenuto fin dall’inizio prioritario.

L’accordo tra i due club è totale: ai francesi, in particolare, andranno complessivamente 37 milioni più 3 di bonus. Le visite mediche sono state già prenotate e andranno in scena all’inizio della prossima settimana. Svanisce quindi l’opportunità di ingaggiarlo per il Milan, che era riuscito a trovare l’intesa con il calciatore ma non con il Lille.