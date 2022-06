PSG, che sgambetto al Milan: presentata l’offerta, sorpassati i rossoneri

Stavolta lo sgambetto del Paris Saint Germain ha coinvolto il Milan. La squadra rossonera è stata sorpassata nella corsa al giocatore portoghese.

In sede di calciomercato tutto è possibile, ma soprattutto tutto è valido. Anche quando ci si trova di fronte a situazioni che sembrano ormai ben impostate per arrivare alla chiusura di un affare, ecco che arrivano offerte che possono sbaragliare le carte e mutare la situazione. Il Milan sta lavorando su diversi tavoli, anche per regalare a Stefano Pioli giocatori che possano aumentare il livello della rosa a disposizione.

Tutto andrà ben studiato e strutturato nelle prossime settimane. Si attende l’apertura ufficiale del calciomercato, anche se i dirigenti stanno già lavorando da tempo per anticiparsi ma soprattutto vincere eventuali corse a due o tre per un determinato giocatore. Nel caso dei rossoneri, ormai da mesi si sta lavorando su Renato Sanches che rappresenta uno dei nomi in cima alla lista.

Milan, che sgambetto dal PSG: offerta per Renato Sanchez

In queste settimane Maldini ha provato ad approfondire la questione, cercando di smussare gli angoli con il Lille e portare a Milano un giocatore che farebbe al caso di Stefano Pioli. In queste ore, però, si è inserito un altro club per la corsa al giocatore francese. Stiamo parlando del Paris Saint Germain, che avrebbe presentato un’offerta al club francese proprio per Renato Sanches.

Sul piatto, come riportato dal portale ‘Le10Sport’, il PSG avrebbe messo 10 milioni di euro, offerta però ritenuta troppo bassa dai francesi. Il giocatore, però, pare gradire non di poco l’interessamento dei parigini, ed in generale poter giocare nella squadra di Pochettino. Ecco perchè – si legge – ad oggi i francesi sarebbero in vantaggio anche rispetto al Milan che continua a monitorare la situazione.