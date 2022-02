“C’è l’accordo ma…”: Milan, un solo ostacolo per chiudere il colpo dell’estate

Il Milan continua a lavorare per chiudere subito il colpo dell’estate ma manca ancora un ostacolo: quello più complicato, per Maldini.

Il Milan sogna in grande e continua a lavorare per regalare al tecnico Stefano Pioli un rinforzo di qualità in difesa. Il nome in cima alla lista di Paolo Maldini è quello di Sven Botman e la pista è più viva che mai. Ieri alcuni rappresentanti dell’agenzia che cura gli interessi dell’olandese si sono recati nella sede rossonera, per fare il punto della situazione ed imbastire la trattativa che potrebbe portarlo in Italia.

L’accordo è stato trovato subito. Il club, in particolare, ha messo sul piatto un ingaggio da 2.5 milioni netti fino al 2027 promettendo al calciatore un ruolo di primo piano nello scacchiere tattico dell’allenatore. L’intesa è totale, con le parti che hanno concordato di rivedersi nelle prossime settimane.

Ora al Milan non resta che compiere l’ultimo passo, quello di fatto decisivo: convincere il Lille a cederlo. Maldini, dal canto suo, proverà a chiudere la pratica nel minor tempo possibile così da bruciare la concorrenza delle altre squadre interessate a Botman. L’impresa, in ogni caso, si preannuncia tutt’altro che semplice. Il motivo? È presto detto.

Milan, Botman resta nel mirino

Il Lille, infatti, lo reputa un elemento imprescindibile e lo valuta oltre 30 milioni. A gennaio il Newcastle, sfruttando le ingenti risorse messe a disposizione dal gruppo Pif, aveva provato a prenderlo ricevendo un netto “no” da parte dei francesi autori di una stagione quanto mai complicata dopo la cavalcata trionfale dello scorso anno. Il calciatore (autore di 3 gol in 16 apparizioni), dal canto suo continuerà a spingere per lasciare la Francia e trasferirsi nella sponda rossonera di Milan.

La sua decisione l’ha già presa, ora tocca a Maldini concretizzare il colpo che fa già sognare i tifosi. Nel caso in cui la trattativa dovesse andare in porto, Botman con tutta probabilità andrà a prendere il posto di Alessio Romagnoli che fin qui ha rifiutato tutte le proposte riguardanti il rinnovo del suo contratto in scadenza a giugno.