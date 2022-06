Gelo Romagnoli-Lazio, spunta il piano B di Sarri: i dettagli

Resta congelata la trattativa Romagnoli-Lazio: il club biancoceleste sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia un’offerta da 2,8 milioni di euro a stagione, ma attenzione all’allarme dalla Premier League

La Lazio proverà a convincere Romagnoli a firmare un accordo tra 2,8 milioni di euro. L’ex Milan, pronto a svincolarsi dal 30 giugno, piace anche in Premier League, soprattutto al Newcastle. Il diretto interessato ha confermato la sua volontà di vestire la maglia biancoceleste, ma attenzione al pressing dalla Premier.

Il Newcastle potrebbe decidere di mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da circa 4 milioni di euro a stagione. Un’offerta decisamente superiore a quella dei capitolini, i quali difficilmente decideranno di pareggiare la proposta degli inglesi in maglia bianconera.

Detto questo, la Lazio starebbe valutando due possibili piani B. Il primo risponde al nome di Rugani, graditissimo a Sarri. Il difensore della Juventus potrebbe lasciare Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto. Rugani, attualmente, guadagna circa 3 milioni di euro a stagione, un ostacolo decisamente importante.

Romagnoli-Lazio, il Newcastle fa sul serio: si complica tutto?

L’affare Romagnoli, come detto, potrebbe complicarsi dopo il forte inserimento del Newcastle sul giocatore. Tutto potrebbe dipendere dal diretto interessato, non è escluso che Romagnoli opti per una scelta di cuore accettando un’offerta economica inferiore. Su Romagnoli starebbe avanzando anche l’interesse dell’Aston Villa.

Oltre Rugani, la Lazio potrebbe seguire molto attentamente anche il profilo di Igor della Fiorentina. Il centrale difensivo piace a Sarri e potrebbe dire addio alla Fiorentina in un ipotetico scambio con Acerbi. Nessuna conferma o contatto ufficiale, ma sono attese novità nelle prossime settimane.