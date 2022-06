Inter, euforia per Inzaghi: è fatta per il colpo dopo Lukaku e Mkhitaryan

L’Inter e i suoi tifosi possono gioire, visite mediche e firma sono in arrivo per il giocatore: manca pochissimo e poi sarà tutto ufficiale.

L’Inter pensa al futuro e il colpo atteso per il centrocampo sta ora per diventare ufficiale. Manca davvero poco per le visite mediche, dopo di che arriverà la firma sul contratto. Ecco le ultime sull’operazione pensata da Marotta e attesa da Simone Inzaghi.

Il giocatore pensato come vice Brozovic sta per arrivare tra le file nerazzurre. Si tratta di Kristjan Asllani, albanese di classe 2002 su cui l’Inter vuole investire per avere maggiori certezze a centrocampo in vista dei prossimi impegni. Nel corso della passata stagione all’Empoli il centrocampista è stato in più occasioni elogiato da Andreazzoli. Ed è ora pronto per fare il salto di qualità.

La trattativa è in corso già da diverse settimane e a metà della prossima sono perciò previste le visite mediche. Dopo di che arriverà anche la firma sul contratto e tutto sarà ufficiale. Asllani si trasferirà nella squadra in cui ha segnato l’unico gol collezionato finora in Serie A, da quando ha esordito nel campionato italiano di massima serie.

Calciomercato Inter, tutto fatto per Asllani: previste per la prossima settimana le visite mediche, poi sarà ufficiale

Simone Inzaghi, dopo le visite mediche svolte da Mkhitaryan nei giorni scorsi, può gioire e con lui anche tutti i tifosi dell’Inter. Un altro colpo, già nel mirino da diverso tempo, è quello di Kristjan Asllani, oltre Romelu Lukaku. Secondo quanto riferito da ‘TMW’, infatti, a metà della prossima settimana il centrocampista svolgerà le visite mediche con il club nerazzurro.

Superate le visite mediche, poi, il classe 2002 sarà chiamato a firmare il suo nuovo contratto. La scadenza sarà fissata al 2027, quindi sarà subito pronto un quinquennale. L’Inter crede in lui e nelle sue capacità, perciò non resta altro che ufficializzare il colpo. La prossima stagione di Serie A si avvicina e con essa il salto di qualità per Asllani.