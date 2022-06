Il bomber torna all’Inter ed è fatta anche per un altro colpo: firma a ore

Oltre a lavorare per rinforzare la rosa l’Inter continua a valutare i nomi in uscita e decidere di chi dover fare a meno in futuro.

In casa Inter il calciomercato vive una fase di stallo. Il club nerazzurro ha praticamente definito gli arrivi di Mkhytarian e Romelu Lukaku, ma Marotta deve far fronte ad un’eccessiva sovrabbondanza, soprattutto in attacco. Con il belga gli uomini in avanti sono probabilmente un pò troppi ed anche per questo l’Inter ha al momento frenato riguardo l’affare Dybala.

Senza dubbio uno dei giocatori in uscita del club nerazzurro è Andrea Pinamonti. Il giovane talento italiano è stato protagonista di un’ottima stagione con la maglia dell’Empoli, è andato in doppia cifra ed ha aiutato i toscani a raggiungere la salvezza. Ora Pinamonti è rientrato dal prestito e sul giocatore ci sono diversi club.

Monza, Salernitana e nelle ultime ore l’Atalanta hanno chiesto informazioni su di lui, ma l’Inter attende l’offerta giusta per cedere definitivamente il giovane bomber. Lo stesso Pinamonti intanto valuta quella che sarà una scelta importante per il suo futuro.

Empoli, il sostituto di Pinamonti sarà un altro ex Inter

Intanto in queste ore l’Empoli ha acquistato quello che sarà il sostituto di Pinamonti. Come riporta PianetaEmpoli il club toscano ha raggiunto l’accordo con l’esperto attaccante Mattia Destro. Il giocatore, cresciuto nelle giovanili nerazzurre, era svincolato dopo l’esperienza al Genoa.

Come riporta il portale, Destro firmerà nelle prossime ore un accordo annuale sulla base di un milione di euro per un anno, importante ingaggio per un calciatore che dovrà sobbarcarsi l’attacco toscano. Dopo Satriano (ormai neo arrivo in prestito dalla squadra di Simone Inzaghi) l’Empoli aggiunge un altro attaccante per lo scacchiere tattico del nuovo allenatore Paolo Zanetti.