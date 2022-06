“Mai leader, giusto venderlo”: Juventus, l’annuncio mette alla porta il big

L’annuncio del mondo Juventus genera discussione riguardo il rendimento del big, messo alla porta

La Juventus è interessata a costruire una grande squadra per tornare a vincere il campionato e disputare un’ottima Champions League. Il club bianconero sembra avere le idee chiare, Pogba è vicino mentre Di Maria non ha ancora preso una decisione definitiva. Questo sta un po’ stufando l’ambiente per i tentennamenti, appunto, del Fideo. Si è parlato anche di cessioni per finanziare il mercato.

E il primo sacrificato potrebbe essere Matthjis De Ligt, difensore olandese che diventerà un titolarissimo dopo l’addio di Chiellini. Ma il suo rendimento ha lasciato a desiderare, anche per la spesa, di oltre 80 milioni di euro, che ha affrontato la Juve. L’ex Ajax potrebbe andar via, ma c’è bisogno di un’offerta fuori mercato per convincere il club, che ha dimostrato che nessuno è incedibile.

Juventus, Legrottaglie auspica l’addio di De Ligt

Nicola Legrottaglie, ex difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di TuttoJuve.com: “Non si è mai inserito veramente nell’ambiente Juve, non è mai stato un leader. Sarebbe giusto venderlo se volesse andar via, dall’esterno comunque si è percepito che rispetto al gruppo è sempre stato un po’ in disparte”. Parole chiare da parte dell’ex bianconero, che ha svolto un’analisi anche un po’ dura nei confronti dell’esperienza dell’olandese.

De Ligt ha diversi estimatori in giro per l’Europa, ma come detto in precedenza, trovare un accordo con la Juventus non è semplice. Il difensore olandese è indubbiamente voglioso di vincere tanti titoli dopo due anni in cui la squadra ha faticato in Italia e in Europa.