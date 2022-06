Calciomercato nefasto? Lazio, Sarri non vuole più attendere

Dopo una buona stagione la Lazio vuole migliorare il risultato dello scorso anno. Sarri chiede però rinforzi per la propria rosa.

La prima stagione di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio è stata piuttosto positiva. Nonostante il cambio modulo e diversi cambiamenti rispetto a Simone Inzaghi il club biancoceleste ha raggiunto senza problemi l’obiettivo Europa, conquistando il quinto posto in classifica senza problemi.

Ora sia Sarri che i tifosi vogliono qualcosa in più ed il tecnico vorrebbe avere una rosa a disposizione competitiva per lottare per la qualificazione alla Champions League. Nelle ultime settimane diversi giocatori sono stati accostati al club biancoceleste, si è parlato molto dell’obiettivo Carnesecchi per la porta, ma sono diversi i ruoli da rinforzare.

La Lazio è a caccia di rinforzi in tutti i reparti, le trattative per giocatori anche svincolati come Romagnoli e Vecino proseguono da tempi e Lotito e Tare faticano a chiudere. Al momento, a poco più di una settimana dall’inizio del ritiro, la squadra biancoceleste ha acquistato solo il centrocampista brasiliano Marcos Antonio, giovane interessante proveniente dallo Shakhtar.

Lazio, rumors preoccupanti su Sarri

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport il tecnico biancoceleste è insofferente riguardo questa situazione. Lui gradisce lavorare con la rosa quasi al completo fin dall’inizio, in modo da spiegare subito i suoi difficili principi tattici. Il quotidiano non esclude nulla ed anzi, in caso di ulteriori problemi di mercato, il 6 Luglio Sarri potrebbe addirittura fare clamorose valutazioni. Nessun segnale fino ad ora, ma la situazione preoccupa.

Uno dei casi più evidenti della situazione in casa Lazio è quello di Alessio Romagnoli. Il difensore è svincolato dopo l’esperienza al Milan, gradirebbe volentieri arrivare a Roma (la Lazio è la squadra per cui fa il tifo). Al momento non ci sono però segnali di un accordo e c’è una fase di stallo.