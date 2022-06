“Il piatto piange…”: Lazio, Sarri rischia di perdere il colpo tanto atteso

La Lazio rischia di perdere il colpo desiderato da Sarri. Il tutto si è complicato negli ultimi giorno, e ora si è entrata in una fase decisiva.

Il mercato viaggia su frequenze molto alta, ma non per tutti. Se è vero che la sessione estiva non ha ancora preso ufficialmente il via, è anche vero che molte squadre si stanno già muovendo per costruire le rose della prossima stagione. C’è chi, però, sta attendo una svolta che non arriva. Come Maurizio Sarri al quale, riporta oggi ‘La Gazzetta dello Sport’, era stata garantita una rivoluzione con 5-6 innesti. Un qualcosa che, ad oggi, non è ancora avvenuta.

Certo, c’è stato l’importante colpo Marcos Antonio, ma troppo poco rispetto a quelle che era preventivato. “Dieci giorni all’inizio del ritiro pre campionato, e il piatto piange”, scrive la rosea, che dunque fa il punto su una situazione complicata ed ancora di difficile lettura. L’allenatore aspetta, anche se evidentemente si aspettava un’evoluzione diversa all’interno della sfera calciomercato.

Lazio, fase di stallo per Romagnoli: rischia di saltare?

Il nome in cima alla lista delle spesa della Lazio è quello di Alessio Romagnoli, difensore in uscita dal Milan. La verità, però, è che la trattativa è in una “pericolosissima” fase di stallo, scrive ancora ‘La Gazzetta dello Sport’. Può saltare tutto? In teoria si, visto che nelle ultime ore c’è stato un inserimento importante.

Sempre secondo la rosea, infatti, ci sarebbe stato l’inserimento del Fulham che metterebbe sul piatto un’offerta al giocatore di 4 milioni all’anno. Il difensore, va da sé, preferirebbe restare in Italia ma con la Lazio non ci sono passi avanti ormai da diversi giorni, e proprio questa situazione potrebbe portare ad una fumata nera che complicherebbe ancora di più la situazione della Lazio sul mercato.