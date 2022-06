Juve, asse caldo con Londra: cessione e tesoretto per due colpi

Si scaldano i motori del calciomercato. Per la Juve c’è pronta una cessione che consentirà poi di operare su due nomi in entrata.

Con il sorteggio del calendario del prossimo campionato, la Serie A ha cominciato a prendere una forma più distinta. Mancano ancora tante settimane a quella che sarà la partenza della nuova stagione, ma sono già tante le trattative intavolate dai club italiani che cercheranno di farsi trovare pronti per uno ‘start’ che arriverà molto presto. Si partirà, infatti, a ridosso del Ferragosto proprio per i Mondiali che quest’anno si giocheranno in inverno.

Anche la Juventus ha necessità di mettere mano alla propria rosa, migliorarla e regalare a Massimiliano Allegri una compagine che rispecchi chiaramente quelle che sono le sue idee di gioco. Anche le uscite, in questo senso, saranno fondamentali per modellare tutto il comparto tecnico di una squadra che nella scorsa stagione ha avuto non pochi problemi.

Juve-Londra, asse caldo: parte Pellegrini, pronto l’affondo

Luca Pellegrini è uno dei giocatori che pare chiaro sia sulla lista dei partenti. C’è un asse caldo che vede Torino e Londra strettamente collegati, visto che questa dovrebbe essere la strada che il difensore bianconero dovrebbe prendere per poi scegliere la prossima squadra dove giocare. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, sarebbe il Fulham la squadra in pole per Pellegrini. La Vecchia Signora proverà a lasciarlo partire per una cifra tra i 10 ed i 15 milioni di euro, eventualità che sembra sia concretamente riscontrabile anche nelle disponibilità del club inglese.

Una cifra che dovrebbe permettere alla stessa Juve dei movimento in entrata. C’è Cambiaso – si legge – tra i nomi in orbita bianconera, anche se con quei soldi la Juve potrebbe costruire anche un tesoretto da utilizzare per migliorare il reparto avanzato.