La Serie A riparte in anticipo: ecco il calendario 2022/2023

La Serie A 2022/2023 comincia in anticipo nella stagione dei Mondiali: prima giornata il 13 agosto, ecco il calendario completo.

A meno di un mese dalla conclusione della scorsa edizione, la Serie A si prepara già a ripartire. Il campionato 2022/2023, il numero 121 della storia, avrà inizio sabato 13 agosto. Una partenza anticipata a causa della pausa che lascerà spazio ai Mondiali (ai quali continuano a non mancare momenti di tensione, manca una importante documentazione) tra il 13 novembre 2022 e il 4 gennaio 2023.

Il Milan si presenta ai nastri di partenza come campione in carica e dunque squadra da battere, ma certo non mancheranno le concorrenti per il titolo in un torneo che nell’ultima stagione è stato deciso soltanto negli ultimi 90 minuti. E mentre le big si preparano a un calciomercato ricco di colpi di scena, ecco il sorteggio del calendario della Serie A 2022/2023.

Il calendario della Serie A 2022/2023, tutte le giornate

Sorteggiata la prima giornata di campionato: mancano big match veri e propri ma certo non spunti interessanti.

Fiorentina-Cremonese

Verona-Napoli

Juventus-Sassuolo

Lazio-Bologna

Lecce-Inter

Milan-Udinese

Monza-Torino

Salernitana-Roma

Sampdoria-Atalanta

Spezia-Empoli

Seconda giornata

Atalanta-Milan

Bologna-Verona

Empoli-Fiorentina

Inter-Spezia

Napoli-Monza

Roma-Cremonese

Sampdoria-Juventus

Sassuolo-Lecce

Torino-Lazio

Udinese-Salernitana

Terza giornata

Cremonese-Torino

Fiorentina-Napoli

Verona-Atalanta

Juventus-Roma

Lecce-Empoli

Lazio-Inter

Milan-Bologna

Monza-Udinese

Salernitana-Sampdoria

Spezia-Sassuolo

Quarta giornata

Atalanta-Torino

Bologna-Salernitana

Empoli-Verona

Inter-Cremonese

Juventus-Spezia

Napoli-Lecce

Roma-Monza

Sampdoria-Lazio

Sassuolo-Milan

Udinese-Fiorentina

Quinta giornata

Cremonese-Sassuolo

Fiorentina-Juventus

Verona-Sampdoria

Lazio-Napoli

Milan-Inter

Monza-Atalanta

Salernitana-Empoli

Spezia-Bologna

Torino-Lecce

Udinese-Roma

Sesta giornata

Atalanta-Cremonese

Bologna-Fiorentina

Empoli-Roma

Inter-Torino

Juventus-Salernitana

Lazio-Verona

Lecce-Monza

Napoli-Spezia

Sampdoria-Milan

Sassuolo-Udinese

Settima giornata

Bologna-Empoli

Cremonese-Lazio

Fiorentina-Verona

Milan-Napoli

Monza-Juventus

Roma-Atalanta

Salernitana-Lecce

Spezia-Sampdoria

Torino-Sassuolo

Udinese-Inter

Ottava giornata

Atalanta-Fiorentina

Empoli-Milan

Verona-Udinese

Inter-Roma

Juventus-Bologna

Lazio-Spezia

Lecce-Cremonese

Napoli-Torino

Sampdoria-Monza

Sassuolo-Salernitana

Nona giornata

Bologna-Sampdoria

Cremonese-Napoli

Fiorentina-Lazio

Milan-Juventus

Monza-Spezia

Roma-Lecce

Salernitana-Verona

Sassuolo-Inter

Torino-Empoli

Udinese-Atalanta

Decima giornata

Atalanta-Sassuolo

Empoli-Monza

Verona-Milan

Inter-Salernitana

Lazio-Udinese

Lecce-Fiorentina

Napoli-Bologna

Sampdoria-Roma

Spezia-Cremonese

Torino-Juventus

Undicesima giornata

Atalanta-Lazio

Bologna-Lecce

Cremonese-Sampdoria

Fiorentina-Inter

Juventus-Empoli

Milan-Monza

Roma-Napoli

Salernitana-Spezia

Sassuolo-Verona

Udinese-Torino

