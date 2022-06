Monza, l’annuncio infiamma la piazza: Stroppa svela il retroscena

L’annuncio che fa sognare i tifosi del Monza. Arriva dallo stesso allenatore Giovanni Stroppa, che svela dettagli sul futuro.

Tra le squadre neopromosse che animeranno la Serie A, c’è grande curiosità su quello che sarà il campionato del Monza. Una dirigenza di alto livello, un presidente con grande ambizione ed in generale un entusiasmo che si sta diffondendo sempre di più tra i tifosi biancorossi. Ci sarà tanto da lavorare nel corso delle prossime settimane, anche perchè sarà necessario costruire una squadra in grado di competere in Serie A. Compito arduo, ma affidato a dirigenti navigati e che conoscono molto bene il campionato.

Adriano Galliani è di sicuro una delle personalità più esperte del calcio italiano, e proprio questo tiene i tifosi del Monza in una botte di ferro. Ma quali saranno le prossime mosse? In questi giorni si parla tanto di alcuni colpi importanti che potrebbero essere concretizzati dal club. Stefano Sensi, ad esempio, è uno di quei nomi che è stato accostato fortemente al Monza. Cragno sosterrà le visite mediche nelle prossime ore, e c’è Ranocchia che è ufficialmente un nuovo acquisto.

Monza, l’annuncio di Stroppa infiamma i tifosi

La sessione estiva di calciomercato è molto lunga e non bisogna avere fretta. Lo sa bene Giovanni Stroppa, allenatore del Monza, che si è concesso in un’intervista ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’. Si è parlato di ambizione, sogni ma ovviamente anche di calciomercato. Così il tecnico ha rilasciato delle dichiarazioni che stanno facendo sognare i tifosi.

“La proprietà ha capacità manageriali di altissimo livello e possibilità economiche profonde quindi potrebbero arrivare anche sorprese di grosso calibro”, le parole di Stroppa. Un’uscita non da poco, considerando che arriva dallo stesso allenatore. “Io ho dato le mie indicazioni a Galliani e ai direttori Modesto e Antonelli. Ci si confronta più volte al giorno”, ha ancora svelato l’allenatore. Per Monza, dunque, saranno mesi bollenti e che faranno sognare i tifosi.