Criscito esce allo scoperto: colpo di teatro, la rivelazione gela i tifosi

Domenico Criscito esce allo scoperto e parla di quanto successo tra le file del Genoa prima del suo addio: la rivelazione spiazza i tifosi.

La storia tra Domenico Criscito e il Genoa si è conclusa da qualche giorno, dopo una stagione un po’ travagliata (specialmente a livello fisico per il giocatore). Il capitano è rimasto svincolato dal 24 giugno di quest’anno e il suo futuro ora si svolgerà altrove. Quest’oggi lui stesso ha voluto dire la sua in merito a quanto accaduto con la società, che l’ha accolto per la prima volta in prima squadra nel 2006.

Domenico Criscito e il Genoa si sono detti ufficialmente addio solamente tre giorni fa. Una decisione sofferta, specialmente per colui ne è stato capitano fino a questa stagione da pochissimo terminata.

Proprio di quanto vissuto in questi ultimi mesi ha voluto parlare al ‘Secolo XIX – Genova’, lo stesso giocatore che ora si sta preparando per raggiungere Lorenzo Insigne al Toronto, anche lui da svincolato di lusso. Le dichiarazioni sono state dirette e chiare.

Genoa, parla l’ormai ex capitano Criscito: “Non facevo più parte del progetto”

Ai microfoni del ‘Secolo XIX – Genova’ ha parlato quest’oggi Domenico Criscito. Il riferimento all’addio al Genoa è stato immediato per colui che ne è stato il capitano. Ha, infatti, rivelato: “Dopo Napoli avevo detto che mi sarebbe piaciuto restare anche in B e avevo anche detto che i matrimoni si fanno in due. Però una società tira le somme e ha un progetto e io non facevo parte di questo progetto“.

“A questo punto – ha proseguito Criscito – le possibilità erano due. O smettevo, e la società su questo è stata fantastica perché mi ha dato subito l’opportunità di restare dicendomi di entrare nei vertici societari. Oppure andare a giocare da un’altra parte. Io mi sento di poter giocare ancora. Allora ho colto l’opportunità di andare al Toronto. La scelta è stata fatta insieme alla società e devo solo dire grazie al Genoa. Mi ha dato la possibilità di scegliere. Insieme abbiamo deciso che quando tornerò avrò la possibilità di entrare in società”.