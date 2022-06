Il pupillo di Mancini beffa la Serie A: addio all’Italia, può finire all’estero

L’Italia e la Serie A sono ad un passo dal dire addio al pupillo del commissario tecnico Roberto Mancini: il gioiellino può finire all’estero.

La Nazionale italiana di Roberto Mancini è al lavoro per ripartire. Il nuovo ciclo è pronto a riservare non poche sorprese visto che la rosa di calciatori che verranno convocati per i prossimi impegni sarà senza dubbio rinnovata. Nuovi profili gravitano in orbita Italia e Mancini se n’è reso conto. Non a caso, già nelle ultime uscite di Nations League si sono visti volti nuovi.

Tra di essi, uno che sicuramente ha rubato la scena è stato Wilfried Gnonto. L’attaccante dell’Italia è stato autore di ottime prestazioni. Non a caso, infatti, per i paragoni si sono sprecati, accostandolo a calciatori ben più esperti e blasonati.

Calciomercato, Gnonto in Eredivise: il gioiellino dell’Italia di Mancini beffa la Serie A

Proprio le sue prestazioni in maglia azzurra hanno contribuito a rendere quasi asfissiante il pressing dei top club europei. Anche in Serie A ci hanno pensato le grandi del campionato, anche se il colpo non è mai stato affondato.

L’attaccante è di proprietà dello Zurigo, club svizzero, ed è puntato da numerose società in giro per l’Europa. Oltre all’interessamento delle squadre italiane, il portale ‘Tuttomercatoweb.com’ riferisce di un interessamento anche di una squadra che milita nel campionato di Eredivise. Il Feyenoord, sconfitto in finale di UEFA Conference League dalla Roma di Josè Mourinho, ha puntato il pupillo del commissario tecnico Roberto Mancini.

Qualora dovesse trasferirsi all’estero, lasciando Zurigo e la Svizzera, rappresenterebbe una vera e propria beffa per il campionato di Serie A e per l’Italia. Il Belpaese, ormai, vede sempre più lontani i suoi calciatori, anche ora che la Nazionale italiana avrebbe un disperato bisogno di veder macinare minuti preziosi ai suoi talenti più puri.