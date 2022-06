Calciomercato Juventus, il desiderio dell’estate ha detto ‘sì’: accordo vicino

La Juventus ha un obiettivo principale come desiderio per questo mercato estivo che a breve aprirà ufficialmente: finalmente arriva il suo ‘si’.

La Juventus guarda al futuro con grande ottimismo. La richiesta di Massimiliano Allegri è stata specifica: bisogna essere impeccabili sul mercato, puntando a raggiungere quei profili che possono essere maggiormente utili alla squadra. Ora, a questo proposito, il desiderio dell’estate sembra essere davvero a un passo. È arrivato anche il suo ‘si’.

Angel Di Maria si gode le vacanze a Ibiza, insieme a diversi suoi connazionali come Messi, Correa, Lautaro Martinez e non solo. Ma ragiona anche sul futuro. Soprattutto sulla proposta della Juventus, che spera di riuscire a ottenere le sue prestazioni calcistiche per la prossima stagione che si avvicina.

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, per la prima volta ora da quando ha avviato i colloqui con la Juventus, Di Maria avrebbe aperto concretamente alla possibilità di trovare un accordo. Il trasferimento, a parametro zero, sembra essere più vicino che mai. Accontentando Allegri che ha fortemente voluto che il club continuasse a spingere per convincerlo al trasferimento.

Calciomercato Juventus, Di Maria prende (finalmente) la sua decisione definitiva e apre al trasferimento a Torino

Finora Angel Di Maria si è preso il suo tempo per pensare alla soluzione migliore per il proprio futuro. La Juventus ha deciso di aspettarlo, ma non è rimasta sicuramente ferma e ha iniziato comunque a guardarsi intorno per comprendere quale potesse essere il profilo migliore in caso di un rifiuto dell’argentino. Ora, però, stando a ‘La Gazzetta dello Sport’, Di Maria avrebbe preso la sua decisione.

Il trasferimento a Torino, quindi, appare oramai cosa fatta. Il primo passo è stato perciò quello di dire ‘si’ alla Juventus e alle avances fatte per convincerlo a giocare almeno una stagione in bianconero. Ora, tuttavia, restano da definire i termini del contratto. Si parla sempre di un annuale, con un ingaggio da 7 milioni di euro, in cui la Juventus vorrebbe includere già i bonus. Proprio sui bonus vorrebbe invece ‘giocare’ Di Maria per aumentare la posta in palio, arrivando a 8/9 milioni. Mancano quindi gli ultimi dettagli ma la Vecchia Signora adesso ci crede davvero.