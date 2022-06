Calciomercato, il Milan si è convinto: affare in chiusura e colpo in arrivo

Il Milan è pronto a mettere a segno un colpo di mercato. Sciolte tutte le riserve, i rossoneri sono ad un passo dal chiudere la trattativa.

Negli ultimi giorni il Milan ha dovuto registrare qualche frenata di troppo sul mercato. Praticamente sfumati i due obiettivi rossoneri Renato Sanches e Botman, attratti dai lauti ingaggi degli sceicchi, i rossoneri hanno dovuto virare su altri obiettivi.

Fortuna per Maldini che una trattativa, a lungo seguita dal Milan, potrebbe essere in dirittura d’arrivo. Stiamo parlando di quella che riporterebbe in rossonero Francesco Acerbi. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, l’attuale difensore della Lazio, che ha già vestito per sei mesi la maglia rossonera nel 2012, avrebbe sciolto tutte le riserve e accettato la soluzione Milan.

Acerbi, il cui rapporto con i tifosi della Lazio sembra ormai compromesso e irrecuperabile, aveva già da tempo dato mandato al suo agente di trovare una soluzione. Tramontata l’ipotesi Juventus e lo scambio con Rugani, ed essendo poco convincente la proposta dell’Inter, Acerbi alla fine avrebbe optato per il Milan.

Milan: Acerbi dalla Lazio e Romagnoli… alla Lazio

L’ingaggio di Acerbi non è solo importante per il mercato in entrata del Milan, ma diventa quasi fondamentale per il mercato in uscita della Lazio. La cessione dell’ex Sassuolo consentirebbe ai biancocelesti di liberare spazio salariale per procedere all’ingaggio, guarda caso, proprio di un difensore del Milan: Alessio Romagnoli.

Un intreccio che quindi porterebbe a Milano Acerbi, mentre consentirebbe a Sarri di ingaggiare uno dei suoi principali desideri di mercato, Romagnoli per l’appunto. Una situazione da tutti contenti quindi, con il Milan che sistema il reparto difensivo con un calciatore d’esperienza e con la Lazio che può così liberarsi di un ingaggio pesante e riprendere il mercato in entrata con il colpo Romagnoli.