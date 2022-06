Juventus, Di Maria ha detto sì: ecco cosa ha sbloccato l’affare

La trattativa tra la Juventus e Angel Di Maria ha subito un’accelerata nel fine settimana: la condizione che ha spinto l’argentino ad accettare la destinazione.

Soltanto dieci giorni fa attraverso Serieanews.com raccontavamo i dubbi dell’asso argentino nell’accettare la proposta contrattuale della Juventus. In effetti, i bianconeri sono sulle sue tracce tra sondaggi, contatti e offerta non appena concluso il rapporto professionale fra Di Maria e il PSG. Al grande entusiasmo a parte della Juventus non è corrisposto fin da subito quello dell’argentino, che ha predicato calma e voglia di vacanze per decidere bene la sua ultima avventura europea.

In assenza dei Mondiali di Qatar del 2022, ai quali l’Argentina parteciperà in qualità di una delle candidate al titolo, e con l’arrivo di Carlos Tevez sulla panchina del Rosario Central, molto probabilmente Di Maria avrebbe già fatto ritorno in patria. Il calciatore si è già promesso alla sua squadra del cuore per la prossima stagione. Infatti il rientro in Argentina è stata la sua condizione non trattabile per trovare squadra in Europa.

Ciò ha complicato dall’inizio l’accordo con la Juventus, che avrebbe voluto usufruire del Decreto Crescita e alla fine è scesa a compromessi, proponendo a Di Maria un accordo stagionale a circa 7 milioni di euro a stagione. Si prevede anche l’inserimento di bonus, che l’entourage sta trattando con la dirigenza bianconera.

Di Maria-Juventus, la trattativa si è sbloccata: ora l’argentino dice sì

Da parte del calciatore le remore sono state, invece, relative al desiderio della famiglia di tornare in Spagna. Il desiderio era concludere l’esperienza nel Vecchio Continente in un paese a loro già familiare per l’esperienza avuta al Real Madrid, e con cultura e lingua simile alla loro. Perciò fino all’ultimo Di Maria ha atteso la proposta del Barcellona, club che aveva mostrato interesse, senza mai riceverla. Oltre dei sondaggi e qualche chiacchierata i blaugrana non si sono spinti. E, secondo informazioni raccolte da Serieanews.com da fonti vicine al calciatore, i catalani hanno fatto capire che al momento non c’è margine per trattare.

Ciò ha spinto Di Maria a riflettere insieme ai suoi e all’entourage sul da farsi e, considerato l’apprezzamento comunque indiscutibile nei riguardi della Juventus, domenica i contatti sono stati ripresi per iniziativa degli agenti del calciatore. Di Maria, da quanto appreso, ha dato il suo sì definitivo a trovare l’accordo con la Juventus, escludendo altre possibilità che dovessero sorgere. Gli agenti si concentreranno sul concludere la trattativa nei prossimi giorni e ognuno di questa settimana potrebbe già essere quello giusto per la conclusione dell’affare.