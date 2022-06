“Attendiamo…”: Lazio, il presidente lancia l’ultimatum per il portiere

La Lazio sta valutando diverse opzioni per il ruolo di portiere. La dichiarazione del presidente potrebbe però mettere fretta al ds Tare.

Uno dei punti centrali del mercato della Lazio sarà il portiere. I biancocelesti sono alla ricerca di un nuovo estremo difensore in grado di prendere il posto della coppia Strakosha–Reina che si è alternata tra i pali nelle ultime stagioni.

Sarri attende di conoscere il nome del suo nuovo estremo difensore. Negli ultimi giorni la rosa dei papabili sembra essersi ristretta a due profili. Entrambi giovani e italiani. Marco Carnesecchi, classe 2000 di proprietà dell’Atalanta, ma lo scorso anno protagonista nella promozione della Cremonese, e Guglielmo Vicario, classe ’96, esploso lo scorso anno con l’Empoli che tra pochi giorni lo riscatterà dal Cagliari.

Due profili dal valore di mercato simile, ma sui quali la Lazio deve comunque registrare da un lato una forte concorrenza e dall’altro la volontà dei club proprietari dei cartellini, quindi Atalanta da un lato e tra pochi giorni Empoli dall’altro, di fare cassa. Sarri e Tare valutano, ma a mettere fretta ai due ci ha pensato, riguardo Vicario, il presidente dell’Empoli Corsi che oltretutto si è lasciato andare ad una frecciatina circa la cifra che circola per Carnesecchi.

Lazio, tra Vicario e Carnesecchi: i biancocelesti devono scegliere

“L’Atalanta chiede 18 milioni per Vicario? Bravi loro a valutarlo così.” Una battura che nasconde, nemmeno tanto velatamente un messaggio per la Lazio. Nell’intervista a Radio Incontro Olympia, il presidente dell’Empoli Corsi lancia una frecciatina alla Lazio, in bilico tra la scelte di puntare su appunto Carnesecchi o su Vicario.

Per il presidente dell’Empoli, Tare e Lotito dovrebbero prendere una decisione, anche per venire incontro alla esigenze del loro tecnico: “Per adesso non ho sentito nessuno per il nostro portiere. Leggo solo di tanti presunti interessamenti. Attendiamo una chiamata dalla Lazio, di certo il tecnico Sarri vorrà avere un portiere titolare prima dell’inizio del ritiro.”