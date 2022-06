Calciomercato Lazio, Sarri non molla: nuova offerta

Maurizio Sarri non ha intenzione di mollare la presa per il suo obiettivo principale: nuova offerta della Lazio

L’arrivo di Marcos Antonio sta preparando la Lazio a un nuovo ciclo, quello targato da Maurizio Sarri. Dopo una stagione di transizione, in cui è comunque arrivata la qualificazione in Europa League, è tempo di alzare l’asticella. Sempre con un occhio al bilancio e ai giocatori in grado, sul lungo, di offrire garanzie. Non sarà semplice per Lotito e Tare accontentare il proprio allenatore.

Ma devono provarci, anche perché alcuni giocatori alla Lazio hanno fatto il loro tempo. Soprattutto in difesa e in porta, dov’è già andato via Strakosha. Ed è per questo che Sarri, come nuovo numero uno, vorrebbe un giocatore affidabile dal futuro assicurato. L’ha individuato in Marco Carnesecchi, di proprietà dell’Atalanta, nell’ultima stagione in prestito alla Cremonese, dove ha conquistato la promozione in Serie A.

Lazio, nuova offerta per Carnesecchi

L’ultima offerta della Lazio per Carnesecchi ammontava a dieci milioni di euro. Una cifra ritenuta abbastanza bassa dall’Atalanta. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il club biancoceleste ha pronto un nuovo rilancio, stavolta di dodici milioni netti più un bonus di tre milioni. Una cifra che, spera Sarri, convinca l’Atalanta a cedere il gioiellino. Carnesecchi si è anche operato alla spalla e dovrà stare fermo 3-4 mesi.

Nonostante questo problema, la Lazio ha comunque deciso di puntarci. Gasperini nell’ultima stagione in porta ha avuto Musso, che è stato tutt’altro che una garanzia. Per le casse dell’Atalanta, quella del portiere ex Cremonese potrebbe essere un’ottima plusvalenza per fare mercato, dato che l’argentino è stato pagato ben venti milioni solo lo scorso anno.