Roma, il Lille ha già scelto l’erede di Celik: è Andrei Ratiu

Trovato il sostituto di Celik: il Lille ha scelto di puntare su Andrei Ratiu, terzino destro della Romania

La Roma è in costante movimento sul mercato per assicurare a José Mourinho una squadra competitiva su più fronti. Nelle ultime ore c’è stata un’accelerata per Mehmet Celik, terzino destro del Lille: è il turco il prescelto dello Special One dopo il ritorno all’Arsenal di Maitland-Niles. Una trattativa andata abbastanza per le lunghe, per le diverse valutazioni sul costo del giocatore, ma che alla fine sta arrivando al rush finale.

D’altra parte c’è un Lille che dovrà muoversi in entrata, anche perché, com’è noto da giorni, saluteranno anche dei big come Botman e Renato Sanches. Entrambi nel mirino del Milan, ma probabilmente destinati a restare all’estero. Il club francese, intanto, inizia a piazzare le prime mosse.

L’addio di Celik spinge il Lille a cautelarsi: trovato il sostituto

Stando alle informazioni raccolte da SerieANews.com, il Lille ha già trovato il sostituto di Celik. Il club francese dovrà prendere due terzini destri: uno di questi è Akim Zedadka, che si libererà a parametro zero dal Clermont il 30 giugno; l’altro, invece, è Andrei Ratiu, titolare della Romania e dell’Huesca. Il Lille, tra l’altro, oltre a Celik perderà anche Jeremy Pied come svincolato.

Non si sono fatte attendere le mosse del Lille, che ormai aspetta la formalizzazione dell’affare Celik alla Roma. Due terzini destri per Gourvennec, protagonista di un’ultima stagione molto complicata per il post-Galtier.