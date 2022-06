Italia, salti di gioia per Mancini: annuncio a sorpresa

Roberto Mancini prosegue il suo lavoro con la Nazionale Italiana e continua a ricevere l’appoggio da più fronti: un annuncio in particolare può renderlo felice.

Roberto Mancini e l’Italia proseguono il proprio cammino con la Nazionale insieme. I momenti difficili non sono ancora stati superati. Specialmente dopo la mancata qualificazione ai Mondiali e la sconfitta nella Finalissima contro l’Argentina. Ma il cammino intrapreso riceve fiducia da più fronti. Un annuncio in particolare renderà sicuramente felice il CT azzurro.

In una lunga intervista rilasciata quest’oggi da Gabriele Gravina, presidente della FIGC, a ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, è stato affrontato il tema del calcio italiano. E con esso anche tutto il discorso legato alla Nazionale Italiana.

Il massimo esponente della FIGC ha, ancora una volta, dichiarato di appoggiare totalmente il lavoro di Roberto Mancini. L’obiettivo è quello di tornare a vivere le notti magiche degli Euro2020, vinti poco meno di un anno fa dagli azzurri. Il CT italiano può, perciò, dirsi contento di quanto è stato riferito in merito al suo lavoro.

Italia, Gravina parla del lavoro di Mancini e annuncia: “Ha tutto il mio appoggio”

Gabriele Gravina, in qualità di presidente della FIGC, ha parlato del lavoro svolto da Roberto Mancini con la Nazionale Italiana a ‘La Gazzetta dello Sport’. Il suo pensiero è stato chiaro: “Mancini ha tutto il mio appoggio. Stiamo aprendo una fase nuova con grande difficoltà e nello stesso tempo rivedendo con autocritica le cose che non sono andate bene per correggerle. Stiamo investendo molto nello scouting, valutando giovani di prospettiva”.

“Ora come ora però – ha continuato Gravina – c’è bisogno di puntare su un gruppo di riferimento. C’è un tempo per valutare tanti giocatori e un tempo per fare delle scelte. Altrimenti si perde il senso della maglia della Nazionale”. Il pensiero del presidente della federazione calcistica italiana, quindi, è stato chiaro per quanto riguarda il discorso legato all’Italia. Gravina ha, ancora una volta, mostrato infatti tutto l’appoggio dato a Mancini da parte della FIGC.