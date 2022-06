Juventus, ecco il ritorno in attacco: c’è l’annuncio del presidente

Sono arrivate altre novità in sede di calciomercato per la Juventus. Infatti, c’è stato un annuncio molpo importante.

Sono giorni molto caldi, e non solo per le temperature, in casa Juventus. I bianconeri, infatti, sono attivissimi sul mercato per cercare di consegnare a Massimiliano Allegri una squadra che possa tornare ad essere competitiva sia per vincere lo Scudetto che per superare l’ostacolo degli ottavi di finale di Champions League ( cosa che non accade da ben due anni).

Dopo gli addii di Giorgio Chiellini, Paulo Dybala e Federico Bernardeschi, il primo acquisto di questa sessione di calciomercato della Juventus sarà Paul Pogba. Il francese, svincolatosi dal Manchester United, ha trovato da tempo l’accordo con la ‘Vecchia Signora’, dove percepirà 8 milioni di euro più bonus fino al 2026.

Pogba andrà a rinforzare il centrocampo, il quale è stato il reparto che ha deluso di più in questi ultimi anni. Ma la Juventus si sta muovendo anche in attacco, visto che sta cercando di ingaggiare a zero anche Angel Di Maria. Dopo qualche tentennamento, l’argentino sembra essersi convinto di sposare la causa bianconera. ‘La Vecchia Signora’, intanto, è alla ricerca anche di un altro giocatore nella propria zona offensiva e ci sono state delle importanti dichiarazioni proprio su tale zona di campo.

Juventus, l’annuncio del presidente dell’Atletico Madrid: “Siamo felici di riavere Morata”

Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, infatti, ha riaccolto così Morata nel suo club ai microfoni di ‘AS’: “Alvaro e Saul hanno rispettato il loro contratto con altre squadre, sono tornati da noi e saremo felici di riaverli”.

Dopo che la Juventus non ha esercitato il diritto di riscatto, di fatto, Alvaro Morata è tornato all’Atletico Madrid, anche se non è da escludere un nuovo tentativo da parte della ‘Vecchia Signora’ di prenderlo a cifre inferiori rispetto ai 35 milioni di euro concordati inizialmente. Di fatto, lo spagnolo difficilmente restare nel team ‘Colchoneros’ e i bianconeri sono pronti ad approfittarne.