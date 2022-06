Napoli, l’ultima idea di De Laurentiis è un vecchio pallino di Mourinho

Il Napoli vuole regalare nuovi innesti di qualità a Spalletti: nel mirino è finito un obiettivo della Roma. De Laurentiis pronto a muoversi.

Sarà una sessione del mercato estiva quanto mai intensa per il Napoli. La rosa infatti, nelle prossime settimane, andrà incontro ad una forte restyling che coinvolgerà tutti i reparti: tanti i giocatori in lista di sbarco, come ad esempio David Ospina il quale ha deciso di non rinnovare a cifre inferiori rispetto a quelle attualmente percepite il contratto in scadenza alla fine del mese. Il suo futuro è in Arabia Saudita, dove lo aspetta l’Al Nassr.

In bilico pure le posizioni di Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz, legati al club fino al 2023 e indecisi se proseguire (o meno) le rispettive esperienze in maglia azzurra. Le parti hanno avuto modo di incontrarsi di recente, senza tuttavia individuare una soluzione soddisfacente. Il club ha quindi iniziato a prendere in considerazione l’idea di cederli subito, in modo tale da monetizzare i loro addii.

Da monitorare, infine, le situazioni che riguardano Andrea Petagna e Matteo Politano. Il primo è finito nel mirino del Besiktas mentre il secondo, attraverso alcune dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi, ha chiaramente fatto capire di cambiare aria. Il Valencia (dove ritroverebbe Gennaro Gattuso) lo segue con interesse. L’operazione è possibile, con il Napoli che ha provveduto ad individuare il suo possibile sostituto: si tratta di Ola Solbakken.

Napoli, sgarbo alla Roma: nel mirino c’è Solbakken

L’ala destra classe 1998 ha disputato una buona stagione con la maglia del Bodo/Glimt: 8 gol e 5 assist in 20 apparizioni complessive. Numeri che hanno convinto, stando a quanto riportato da ‘Il Mattino’, il presidente Aurelio De Laurentiis a farsi avanti mettendo sul piatto 2.5 milioni per averlo subito e bruciare la concorrenza della Roma.

I giallorossi, infatti, hanno avuto modo di osservarlo più volte da vicino in occasione dell’ultima edizione di Conference League ma al momento la trattativa non è ancora decollata. Una situazione di cui è pronto ad approfittare proprio il Napoli, alla ricerca di nuovi elementi di qualità da regalare all’allenatore Luciano Spalletti.