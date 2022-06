Napoli, addio in attacco? Spunta fuori il sostituto di Osimhen

Il Napoli si prepara a rivoluzionare il proprio reparto offensivo: addio in vista, individuato il sostituto ideale di Osimhen.

Il Napoli si prepara a rivoluzionare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Dopo aver detto addio a Lorenzo Insigne (sbarcato nelle scorse ore a Toronto), il club a breve saluterà pure Faouzi Ghoulam e Kevin Malcuit ai quali non è stato rinnovato il contratto in scadenza a giugno. Ma le partenze non termineranno qui. In bilico, infatti, ci sono diversi altri elementi azzurri.

È il caso, ad esempio, di Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly legati alla società partenopea fino al 2023. I recenti incontri andati in scena tra la dirigenza e i rispettivi agenti dei due calciatori in questione non hanno prodotto i risultati sperati e così il divorzio potrebbe andare in scena già nelle prossime settimane. In lista di sbarco, inoltre, ci sono Piotr Zielinski (seguito da diverse squadre della Bundesliga) e Andrea Petagna.

L’attaccante, nonostante la concorrenza nel reparto, è riuscito a ritagliarsi il proprio spazio: 32 le presenze complessive, per un totale di 1.003 minuti, “condite” da 4 gol e 5 assist. Numeri che lo hanno fatto finire nel mirino del Besiktas. L’addio è quindi possibile, con il Napoli che ha già individuato il giocatore a cui affidare il ruolo di vice-Osimhen. Si tratta come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, di Giovanni Simeone.

Napoli, Petagna può partire: il sostituto è Simeone

L’argentino è stato riscattato a titolo definitivo dal Verona, che ha versato nelle casse del Cagliari 10.5 milioni. La sua permanenza nella città scaligera, però, è da considerare temporanea alla luce dell’interesse mostrato da numerose altre squadre tra cui l’Arsenal. Il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli si è messo alla finestra e a breve avvierà i contatti per verificare la fattività dell’operazione.

Simeone ha disputato una stagione monstre, mettendo a referto 17 reti e 6 passaggi vincenti in 36 apparizioni in campionato. Il Napoli, come detto, lo reputa un ottimo profilo da regalare a Spalletti in caso di cessione di Petagna anche perché la pista che porta ad Armando Broja si è decisamente complicata negli ultimi giorni.