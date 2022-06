“Vado al Toronto”: calciomercato, giocherà con Insigne

Il giocatore annuncia la sua partenza e il suo arrivo a Toronto, giocherà insieme a Lorenzo Insigne

Lorenzo Insigne è stato presentato al Toronto FC alle 22:30 ore italiane di ieri sera. Una presentazione che ha mandato in visibilio i media nordamericani e i tifosi della squadra canadese, soprattutto quelli di origine italiana. L’obiettivo del presidente Manning è quello di vincere la Concacaf Champions League, un risultato che nemmeno la squadra ai tempi di Giovinco aveva raggiunto.

Anche Giorgio Chiellini è approdato in MLS, ai Los Angeles FC e giocherà insieme a Gareth Bale. La colonia italiana, comunque, aumenterà ancora con un terzo giocatore: è Domenico Criscito, difensore che ha rescisso il contratto con il Genoa dopo la retrocessione in Serie B. Proprio lo stesso ha annunciato il suo arrivo al Toronto.

Toronto, arriva Criscito dopo Insigne

Domenico Criscito ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Vorrei tornare al Genoa da allenatore. Volevo restare, il club però mi ha detto che non rientravo nel progetto. Vado al Toronto, si è riaperta la pista dopo aver detto di no a febbraio. Spero che il Genoa torni presto in Serie A”. Il presidente Manning mette a segno un altro importante colpo per la MLS e per rialzare le sorti della sua squadra.

L’obiettivo è quello di qualificarsi ai playoff del campionato e anche vincere la Champions League. Criscito sarà il secondo italiano, tra l’altro nato a Napoli, della squadra e arricchisce il senso d’appartenenza degli italo-canadesi sostenitori del Toronto. Una gran mossa della proprietà.