Calciomercato Juventus, Agnelli ha respinto l’assalto dalla Premier League

Mentre guarda a un futuro in cui vuole tornare protagonista vincente, la Juventus deve respingere le insidie in arrivo dalla Premier League.

Ancora meno di 72 ore e il calciomercato aprirà ufficialmente i battenti. Un rituale che segnerà l’inizio delle trattative nero su bianco ma che nel calcio frenetico di oggi non rappresenta che un passaggio. I club di oggi, soprattutto ad altissimo livello, operano costantemente per tutto l’anno. E tra questi la Juventus.

Ansiosa di tornare al top dopo due stagioni grigie a cui ormai non era più abituata, la Vecchia Signora deve fare i conti con la necessità di rinnovare la rosa e quella di muoversi rispettando determinati paletti economici. Qualcosa che condiziona non poco le mosse in entrata e che potrebbe avere ripercussioni su quelle in uscita.

Mister Allegri ha chiesto rinforzi: nel mirino restano Pogba e Di Maria, due nomi da novanta, ma se a oggi bisogna registrare il ritorno di Morata all’Atletico Madrid e l’interesse per Cambiaso del Genoa, giovane ma non certo un nome che esalta la folla, è necessaria una riflessione. La Juventus ha bisogno di denaro fresco, e questo più che liberandosi degli esuberi potrebbe arrivare dalla cessione di un big. Un nome come Matthijs de Ligt.

Il Chelsea punta De Ligt, la Juventus (per ora) dice no

Il 22enne centrale olandese è da tempo nel mirino di due big della Premier League come Manchester City e Chelsea. È legato alla Vecchia Signora da un contratto fino al 2024 che prevede una clausola di rescissione pari a 120 milioni di euro e il club lo valuta intorno a quella cifra.

Come riporta la Gazzetta dello Sport in edicola oggi, il Chelsea si è fatto avanti sempre più insistentemente. Vuole De Ligt ed è disposto a offrire intorno ai 100 milioni, compresi però i cartellini di alcune contropartite tecniche. Werner, Pulisic, nomi di spessore che però non interessano alla Juventus come un’offerta cash.

E come specifica l’articolo, a dire la verità il club bianconero preferirebbe comunque non cedere De Ligt. Lo considera un punto fermo della squadra del futuro, il perno difensivo dopo l’addio di Chiellini, l’uomo su cui costruire per tornare grande. Ma deve fare i conti con la realtà: al prossimo rinnovo l’olandese chiederà di abbassare la clausola, questa è l’ultima estate in cui la Juventus si trova padrona del suo destino.

E allora l’attacco del Chelsea si può dire respinto solo momentaneamente. Se i Blues dovessero tornare alla carica ecco che l’olandese potrebbe davvero partire, auspicabilmente a quel punto nella prima fase di calciomercato. In modo da dare tempo alla Juventus di incassare e investire nuovamente. E di prendere atto che oggi la forza economica della Premier League è difficilmente contrastabile, anche se sei la squadra che ha vinto 9 Scudetti consecutivi.