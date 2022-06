Calciomercato Juventus, ecco l’erede di De Ligt: nome a sorpresa

La Juventus e il nodo legato al futuro di De Ligt. L’ex Ajax piace al Chelsea e spunta fuori la notizia a sorpresa: i bianconeri hanno già individuato l’erede.

Arrivato alla Juventus nell’estate del 2019 per oltre 65 milioni di euro, De Ligt ha un po’ faticato nel suo adattamento al calcio italiano. Adesso, l’ex capitano dell’Ajax è tornato tra i migliori del suo ruolo, nonostante qualche scivolone di troppo che lo ha messo al centro di qualche perplessità.

Scivoloni che, però, non depauperano l’idea e la considerazione che la Juventus ha del centrale olandese. De Ligt è valutato intorno ad una cifra simile a quella investita tre anni fa. E non intende accettare contropartite da eventuali pretendenti al calciatore.

Intanto, le notizie circa un erede in casa Juventus si susseguono senza troppe esitazioni. E come filtra dai media tedeschi, il nome è di quelli inattesi.

La Juventus piomba sul centrale del Dortmund: la notizia che arriva dalla Germania

Secondo quanto riportato dai colleghi di ‘Goal.com’, la Juventus sarebbe piombata sul nome di Manuel Akanji. Il centrale svizzero (che ha eliminato l’Italia nel corso delle ultime qualificazioni) è in uscita dal Borussia Dortmund e potrebbe andar via per un prezzo di saldo.

Prezzo di saldo che, però, il club tedesco non fissa ad una cifra inferiore ai 30 milioni di euro. Seppur in scadenza nel 2023, Akanji è ritenuto uno dei fiori all’occhiello della formazione giallonera e allontanare eventuali pretendenti prima di un affondo in tema rinnovo.

Stando ai media tedeschi, però, la Juventus lo avrebbe individuato come perfetto erede di De Ligt. E nella speranza bianconera di un mancato rinnovo, Akanji potrebbe liberarsi dal Dortmund già nel corso di quest’estate: l’ultima disponibile ai gialloneri per monetizzare una eventuale cessione del centrale elvetico.