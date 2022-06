Italia, ancora uno scivolone: pessima notizia per Gravina

Finisce anche per l’Italia dei più giovani il percorso nella competizione europea: la spunta l’Inghilterra e la delusione ora si fa sentire.

L’Italia è ora ufficialmente fuori dalla competizione europea, la delusione si fa sentire. Non c’è più nulla da fare, visto che l’eliminazione ora è una dura realtà che anche la Nazionale Italiana composta dai più giovani deve accettare. La notizia ‘colpisce’ anche Gabriele Gravina. In finale va l’Inghilterra.

L’Italia Under 19 è stata, fino a qualche minuto fa, impegnata negli Europei U19 appunto. Il percorso condotto dagli azzurrini di Carmine Nunziata è stato fino a questo pomeriggio impeccabile. Tanto che il gruppo è riuscito a conquistare l’accesso alle semifinali contro l’Inghilterra.

Proprio in questa fase della competizione si è interrotto il sogno dei ragazzi dell’Italia U19. L’Inghilterra è riuscita a spuntarla grazie al 2-1 che ha deciso il match durato 98′. A nulla è servito il gol segnato da Fabio Miretti su rigore per dare speranza agli azzurri più giovani. Uno scivolone forse in fin dei conti anche inaspettato.

Euro U19, si infrange il sogno dell’Italia: l’Inghilterra accede alla finale della competizione

L’Italia U19, impegnata nel pomeriggio nella gara contro l’Inghilterra per accedere alla finale della competizione europea, si è dovuta arrendere. I ragazzi di Carmine Nunziata trovano il gol con Fabio Miretti, astro nascente del calcio italiano. Ma non basta. Perché l’Inghilterra trova due reti, segnate da Scott prima e da Quansah dopo, che le regalano l’accesso alla finale degli Euro U19.

Il sogno degli azzurrini si interrompe, anche se possono in ogni caso dirsi soddisfatti di quanto compiuto fino ad oggi. L’Italia, in questo caso la nazionale maggiore, è chiamata a ripartire dai più giovani. E questi giovani sono ricchi di buone speranze. Come hanno avuto modo di dimostrare mettendosi alla prova e mettendosi prima di tutto in gioco fino all’ultimo momento.