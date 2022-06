Non solo Donnarumma: Milan e PSG fanno ancora affari, tripla idea

Nonostante il contestato trasferimento di Donnarumma un anno fa, il Milan continua a fare affari con il PSG e punta tre esuberi.

Venerdì aprirà ufficialmente il calciomercato. Le trattative pronte a infiammare il calcio europeo ad altissimo livello sono numerose, e appare quasi scontato che dopo i fuochi d’artificio della scorsa estate il PSG si ripeterà anche quest’anno. Nonostante le dichiarazioni del nuovo ds Campos e del presidente Al-Khelaifi, infatti, possiamo stare certi che un grande colpo arriverà.

L’estate dei parigini sarà però contraddistinta anche dalle cessioni. La rosa negli anni ha accumulato notevoli esuberi, giocatori non più ritenuti consoni al progetto che però potrebbero fare comodo a molte altre squadre. Tra queste, ad esempio, il Milan campione d’Italia e deciso a ben figurare anche in Europa.

Dopo l’arrivo in attacco di Divock Origi, il Diavolo potrebbe continuare con la politica di rilanciare talenti che si sono persi nelle big acquistandoli a prezzo di saldo. E con il calciomercato sbloccato al 100% dopo i rinnovi di Maldini e Massara, ecco che potrebbe guardare a Parigi e a tre nomi molto interessanti.

Milan, tre obiettivi di mercato nel PSG

Specificando che al momento si parla solo di valutazioni, la Gazzetta dello Sport ha individuato infatti i profili che il Diavolo potrebbe sondare nel prossimo futuro. Il più suggestivo è senz’altro quello di Julian Draxler, talento tedesco che a Parigi si è perso ma le cui qualità tecniche sono fuori discussione.

In rossonero Draxler potrebbe colmare il vuoto sulla trequarti nel 4-2-3-1 di Pioli, rilanciarsi e allo stesso tempo aumentare lo spessore qualitativo dell’intero Milan. Una scommessa affascinante, che se vinta regalerebbe un grande giocatore ai tifosi rossoneri e a tutti gli appassionati di calcio in Italia.

Gli altri due nomi sono buoni per la difesa, che del resto necessita di un rinforzo. Questo non sarà Botman, finito al Newcastle, ma potrebbe essere uno tra Abdou Diallo e Thilo Kehrer, centrali dalle caratteristiche molto simili – anche se il primo è mancino e il secondo destro – che non sembrano rientrare nei piani futuri del PSG e potrebbero voler cambiare aria.

Complessivamente i tre giocatori sono costati al PSG poco meno di 130 milioni di euro. Chiaro che il Milan dovrebbe investire molto meno per portarseli a casa, con la speranza di rilanciarli ad alto livello e dunque di rinforzare la rosa in modo sostenibile. Nei prossimi giorni assisteremo alle prime avances?